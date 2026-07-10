ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବ BCCI; ସଙ୍କଟରେ ଗମ୍ଭୀର-ଆୟରଙ୍କ ପଦ?
ବିସିସିଆଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
Published : July 10, 2026 at 5:08 PM IST
BCCI Review Meeting: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ) ଡାକିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ତଥାପି ଦଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏଏନଏସ୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବିସିସିଆଇ କରିବ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ବିସିସିଆଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କଠୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇପାରେ।
Devajit Saikia, BCCI Secretary, told IANS:-— IANS (@ians_india) July 10, 2026
“The thing is very simple. The Indian T20I team is going through a bad phase in their games against England and Ireland before. So, we have to do a review once this series is over. A bad phase comes for every team and right now, a bad… pic.twitter.com/ojRisgICf8
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜୀତ ସୈକିଆ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏଏନଏସ୍ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, "କଥାଟା ବହୁତ ସରଳ। ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ (T20I) ଦଳ ଏବେ ଏକ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଏକ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ଦଳର ଏଭଳି ଏକ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସେହିଭଳି ଏକ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି।
ତେଣୁ ସେମାନେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଜୁଲାଇ ୧୯ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।"
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ?
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଏବଂ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨ ୬ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଏଭଳି ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲା ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇଗଲା। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୧୨୫ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟି-୨୦ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଛି।
🚨 GAMBHIR UNDER SCANNER. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 10, 2026
- The BCCI to review the performance of Indian players and coaching staff including Gautam Gambhir. (Vipul Kashyap). pic.twitter.com/ltmlEVYMjO
ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଖେଳାଳି
ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନାମ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କର ରହିଛି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଲକ ୧୯, ୫୫, ୧୩, ୨୪, ୩ ଏବଂ ୧୧ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଇଶାନ କିଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଘେରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ୪୯ ରହିଛି। ୩ଟି ପାଳିରେ ଏହି ୱିକେଟ୍ କିପର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ପାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରମାଗତ ପରଜାୟ
ବିଗତ ୨ ସପ୍ତାହ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ଇତିହାସରେ ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି ଯେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଇରିସ୍ ଦଳ ସିରିଜ୍ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛି। ଏହା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୯୦ ରନ୍ର ସ୍କୋରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୦୨ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ସମଗ୍ର ଦଳ ମାତ୍ର ୭୬ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ଅଟେ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୫୯ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇ ୯ ୱିକେଟ୍ରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ମିଳିଛି।