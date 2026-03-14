BCCI ନମନ ପୁରସ୍କାର 2026: ରୋଜର ବିନି, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ମିତାଲି ରାଜଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର
ବିସିସିଆଇ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରୋଜର ବିନି, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ୍ ଏବଂ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କୁ ଲାଇଫଟାଇମ ସାଧନା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବ ।
Published : March 14, 2026 at 4:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିସିସିଆଇ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ, ନମନ 2026 ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରୋଜର ବିନ୍ନି, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କୁ ଲାଇଫଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବ । ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଜାରି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ରବିବାର, 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନମନ ପୁରସ୍କାର 2026 ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ସ୍ପେକଟ୍ରମରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଳନ କରିବ ।
"ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଘରୋଇ ଏବଂ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରିକେଟରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶରେ ଖେଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆକାର ଦେଇଛି," ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ରୋଜର ବିନ୍ନି ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ବିସିସିଆଇର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସି.କେ. ନାଇଡୁ ଲାଇଫଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମିତାଲି ରାଜଙ୍କୁ ଭାରତରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଲାଇଫଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) March 14, 2026
BCCI to honour Roger Binny, Rahul Dravid and Mithali Raj with Lifetime Achievement Awards at Naman Awards 2026, scheduled to be held on Sunday, 15 March 2026, in New Delhi.
ରୋଜର ବିନ୍ନି
ଭାରତର ଐତିହାସିକ ୧୯୮୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ, ବିନିଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଜଣେ ଖେଳାଳି, ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଛି । ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ ସିମ୍ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅମୂଲ୍ୟ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ବିନି ୧୯୮୩ ବିଶ୍ୱକପର ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ଟେକର ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ୧୯୮୫ ମସିହାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ବିନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯିଏ ଗୋଟିଏ ODIରେ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉଭୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ ଖେଳ ଜୀବନ ପରେ, ବିନି ସମାନ ସ୍ୱରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ICC ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ 2012ରୁ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳର ବିକାଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବିନି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ 2022ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BCCIର 36ତମ ସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠନକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ
ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଅପାର ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଖେଳ ଦେଖିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଆକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କମ୍ ହେବ । ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ମାନୁଆଲ୍, ଇସ୍ପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିରତା, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଦକ୍ଷତାରୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ବ୍ୟାଟିଂ କୌଶଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ 24,000ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦଳର ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟର ପରେ, ଦ୍ରାବିଡ୍ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଏପରି ଏକ ଭୂମିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ (NCA) ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ, ସେ ଭାରତର ଖେଳାଳି ବିକାଶ ପଥକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ, ଯୁବ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଦୃଢ଼ ପାଇପଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 2018ରେ ICC 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା ।
ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସମାନ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ମସିହାରେ ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା ।
ମିତାଲି ରାଜ
ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ଆଇକନ୍, ମିତାଲି ରାଜ ମହିଳା ଖେଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଲାଇଫଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ, ରାଜ୍ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଉତ୍କର୍ଷତାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ 50.68 ହାରରେ 7805 ରନ୍ ସ୍କୋରର ଭାବେ, ସେ ଏପରି ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଭାରତରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଧାରଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଗଣିତ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।
ସମାନ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ, ରାଜ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ନମନ ପୁରସ୍କାର 2024-25 ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଘରୋଇ ଏବଂ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରିକେଟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ । ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ 2024-25 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର (ପୁରୁଷ) ପାଇଁ ପଲି ଉମ୍ରିଗର ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର (ମହିଳା) ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ଘରୋଇ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମୁମ୍ବାଇର ଇରା ଯାଦବ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଏକ ସଫଳ ସିଜନ ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର (ଘରୋଇ) ପାଇଁ ଜଗମୋହନ ଡାଲମିଆ ଟ୍ରଫି ପାଇବେ । ହରିୟାଣାର ଶଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ୨୦୨୪-୨୫ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର (ସିନିୟର ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ) ପାଇଁ ଜଗମୋହନ ଡାଲମିଆ ଟ୍ରଫିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।
ମୁମ୍ବାଇର ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କୁ ୨୦୨୪-୨୫ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଘରୋଇ ସୀମିତ ଓଭର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାଇଁ ଲାଲା ଅମରନାଥ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଦର୍ଭର ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ୨୦୨୪-୨୫ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାଇଁ ଲାଲା ଅମରନାଥ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ।
ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ବିସିସିଆଇ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଚାରିଟି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟିରେ ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଛି ।
ନମନ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୬ର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ICC ଟ୍ରଫି ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଏହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ । ଏହି ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଏକ ଅସାଧାରଣ ସମୟକୁ ପାଳନ କରେ ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ ‘ନନ୍-ଷ୍ଟପ୍’ କ୍ରିକେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ମ୍ୟାଚ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ଅବସରର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସଚିନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା BCCI
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ