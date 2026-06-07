ETV Bharat / sports

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି, ନିୟମ ବଦଳାଇଲା ବିସିସିଆଇ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Sooryavanshi Gets Special BCCI Permission
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ଆଗାମୀ ଗସ୍ତରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ମିଳିଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୃଷ୍ଟିଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସିନିୟର ଦଳର ବଡ଼ ଚାପକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଯେକୌଣସି ପିଲା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିସିସିଆଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଗାମୀ ଗସ୍ତରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବୈଭବଙ୍କୁ ଘରୋଇ ପରିବେଶ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ।

ସମପରି ଯେତେବେଳେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଜିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେ ଏକ ପିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବୋର୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ।’

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିବାରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୪୫ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କେବଳ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ନିଜ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୫ ବର୍ଷ ୭୧ ଦିନ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବନିଯିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ୧୬ ବର୍ଷ ୧୯୪ ଦିନ ଥିଲା। ସଚିନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସମପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ବୈଭବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ହାଟ୍ରିକ, ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହଙ୍ଗାମା: ଇରାକ ଫୁଟବଲରଙ୍କୁ ୭ ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଲା ଆମେରିକା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI
SACHIN TENDULKAR
BCCI
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
SOORYAVANSHI SPECIAL PERMISSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.