କିଏ ଏହି ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ? ହୋଇପାରନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍
New Fielding Coach: ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ନାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏକରୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
Published : July 29, 2026 at 12:38 PM IST
India’s New Fielding Coach: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଟି. ଦିଲୀପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTI ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସାମର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଦେବ।
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ନାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏକରୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଯିବେ।
ICYMI:— Cricbuzz (@cricbuzz) July 29, 2026
India are set to have a new fielding coach with the BCCI not renewing T Dilip's contract.
Subhadeep Ghosh, who traveled with the team to Zimbabwe, is the frontrunner.#CricketTwitter #IndianCricket pic.twitter.com/396XK0g9aE
ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ କିଏ?
ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ ଆସାମର ଡିଗବୋଇର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ସେ ୧୯୯୪-୯୫ ସିଜନରେ ଆସାମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୦୪-୦୫ ସିଜନରେ ଥିଲା।
ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ ବିଗତ ଛଅ-ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ (NCA) ର ପ୍ରମୁଖ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗ ଏବଂ ସିନିୟର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି।
Assistant Ryan Ten Doeshchate's two year contract with Indian men's team ended on June 10. Fielding coach T Dilip, who was given a one year extension also had his contract end on June 8. They continued till the end of India's tour of United Kingdom. However the BCCI is not giving… pic.twitter.com/RDVDkkFBNd— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଥିଲେ। ୨୦୨୩ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ନିକଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଂଶ ଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟର ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ ଖେଳାଳି ପରେ କୋଚିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏ, ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏବଂ ସିନିୟର ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଚାପ ବିଷୟରେ ଭଲ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି।
Subhadeep Ghosh has been appointed as the new fielding coach of Team India.— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) July 28, 2026
- Ghosh has previously worked as the fielding coach for the India Women’s team, Delhi Capitals, and KKR in the IPL. He has also worked with Assam and Andhra in the Ranji Trophy.
His famous quote after… pic.twitter.com/cJN9prETPY
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ସାଇକିଆ କୌଣସି ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ-ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଏକ-ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଯିବେ।"