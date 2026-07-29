ETV Bharat / sports

କିଏ ଏହି ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ? ହୋଇପାରନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍

New Fielding Coach: ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ନାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏକରୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

Team India New Fielding Coach Update
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବେଳର ଫଟୋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 12:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India’s New Fielding Coach: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଟି. ଦିଲୀପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTI ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସାମର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଦେବ।

ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ନାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏକରୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଯିବେ।

ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ କିଏ?

ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ ଆସାମର ଡିଗବୋଇର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ସେ ୧୯୯୪-୯୫ ସିଜନରେ ଆସାମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୦୪-୦୫ ସିଜନରେ ଥିଲା।

ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ ବିଗତ ଛଅ-ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ (NCA) ର ପ୍ରମୁଖ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗ ଏବଂ ସିନିୟର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି।

୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଥିଲେ। ୨୦୨୩ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ନିକଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ର ଅଂଶ ଥିଲେ।

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟର ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ ଖେଳାଳି ପରେ କୋଚିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏ, ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏବଂ ସିନିୟର ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଚାପ ବିଷୟରେ ଭଲ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି।

ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ସାଇକିଆ କୌଣସି ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ-ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଏକ-ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଯିବେ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍‌, ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସମ୍ଭାଳିବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ

ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର! ୫ ଓଭରରେ ୦ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଲେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ

India Squad: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌

TAGGED:

SHUBHADEEP GHOSH
WHO IS SHUBHADEEP GHOSH
ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷ
NEW FIELDING COACH
TEAM INDIA NEW FIELDING COACH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.