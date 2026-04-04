ରାଜଧାନୀରେ ଟାଟା IPL କ୍ରେଜ୍‌, BCCI ପକ୍ଷରୁ ‘ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ’ ଆୟୋଜନ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ଦର୍ଶକ

IPL 2026 ସିଜିନକୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା IPL ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ 'ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ' ଆୟୋଜନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମା ଦାସ

ଟାଟା IPL (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 1:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଥରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଛି IPL କ୍ରେଜ୍ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାଟା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନକୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଟ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ଆଥଲେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ) ପରିସରରେ ‘ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ’ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ:

ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ ୪ ତାରିଖ) ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ ମିନିଟରୁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ । ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି (୫ ଏପ୍ରିଲ) ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ । ଦର୍ଶକମାନେ ବିଶାଳ LED ସ୍କ୍ରିନରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭଳି ପରିବେଶରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।

ଟାଟା ଆଇପିଏଲ୍ ‘ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ’ (ETV Bharat)

ବିଶାଳ ସ୍କ୍ରିନରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟର ଷ୍ଟଲ୍‌ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏଥିସହିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଦଳ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫେସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳ ଏବଂ ଭିଆଇପି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ଟାଟା ଆଇପିଏଲ୍ ‘ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କ’ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

CSK vs PBKS: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଜଲୱା! ଚେନ୍ନାଇକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ

"ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ!" ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ


ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଉଲକେଲାରେ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ ପାର୍କର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସମଗ୍ର ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଉତ୍ସାହ ପହଞ୍ଚାଇବା ହିଁ ବିସିସିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିସିସିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ ସୁମିତ ମାଲପୋରକ କହିଛନ୍ତି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତିର ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

