ETV Bharat / sports

IPL ରୁ ହଟିବ 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର' ନିୟମ? ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା BCCI

BCCI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ଆଇପିଏଲର ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଯାକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ଠାରୁ ମତାମତ ମାଗିଛି।

BCCI Seeks Franchise Feedback on Impact Player Rule
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ BCCIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେ 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍' ନିୟମ ରହିବା ଉଚିତ ନା ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ୍? ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଦିଗରେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ଆଇପିଏଲର ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଯାକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ଠାରୁ ମତାମତ ମାଗିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ରୁଲ୍ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାକୁ ସୋମବାର (୩୧ ଅଗଷ୍ଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲରେ 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍' ନିୟମ ୨୦୨୩ ସିଜନରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଖେଳରେ ରଣନୀତିକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରିବା ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇବା। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ବ୍ୟତୀତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟିଂ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ। ଖେଳାଳି ଜଣକ ପାଳି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପାଳି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ।

ଏହି ନିୟମ ରୋମାଞ୍ଚ ତ ବଢ଼ାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗତ ସିଜନରେ ଅନେକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବୋଲରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ।

କ୍ରିକବଜ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସିଜନ୍ ଉପରେ ମତାମତ ନେବା ଆଇପିଏଲରେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ନିୟମ ଉପରେ ମତାମତ ମାଗିବା ଟିକେ ଅସାଧାରଣ ମନେହେଉଛି। କାରଣ ଏହି ନିୟମ ଅତିକମରେ ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରି-ସିଜନ୍ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇ/ଆଇପିଏଲ୍ ପରିଚାଳକମାନେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିୟମ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ବିସିସିଆଇର ସମ୍ପ୍ରତି ପତ୍ରରେ ଏହି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସ ମିଟିଂର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ବିସିସିଆଇ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ମାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ PMOA (ପ୍ଲେୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ସ ଏରିଆ) ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲା, ଅମ୍ପାୟରିଂ, ଅଭ୍ୟାସ ଶିବିର ଏବଂ ଖେଳର ସ୍ଥିତି ସାମିଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଛି 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍' ନିୟମ।

ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ବ୍ୟତୀତ ଗତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍‌ ସମୟରେ ଆଣ୍ଟି-କରପସନ୍ (ଦୁର୍ନୀତି ନିରୋଧୀ) ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ PMOA ଏରିଆ ଭିତରକୁ କିଛି ଲୋକ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିସିସିଆଇ ସିଜନ୍‌ ମଝିରେ ଖେଳାଳି, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଦଳର ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଜାରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୭ଟି ବଲରେ ବିନା ରନ୍‌ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ୍! ଟି୨୦ ରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

୭ଟି ଚୌକା ଓ ୭ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା! ୫୭ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ 'କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍'; ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଟି୨୦ ଲିଗ୍ CM ଟ୍ରଫି

TAGGED:

IPL 2027 IMPACT PLAYER RULE
BCCI REVIEW 12TH PLAYER RULE
IPL 2027
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭
BCCI IPL RULE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.