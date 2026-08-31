IPL ରୁ ହଟିବ 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର' ନିୟମ? ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା BCCI
BCCI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ଆଇପିଏଲର ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଯାକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଠାରୁ ମତାମତ ମାଗିଛି।
Published : August 31, 2026 at 3:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେ 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍' ନିୟମ ରହିବା ଉଚିତ ନା ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ୍? ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଦିଗରେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ଆଇପିଏଲର ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଯାକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଠାରୁ ମତାମତ ମାଗିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ରୁଲ୍ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାକୁ ସୋମବାର (୩୧ ଅଗଷ୍ଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲରେ 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍' ନିୟମ ୨୦୨୩ ସିଜନରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଖେଳରେ ରଣନୀତିକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରିବା ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇବା। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ବ୍ୟତୀତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଟିଂ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ। ଖେଳାଳି ଜଣକ ପାଳି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପାଳି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ।
BREAKING 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) August 30, 2026
The Board of Control for Cricket in India has sought feedback from IPL franchises on the much-debated Impact Player rule.
The board has sought the franchises’ views on several other issues as well, including PMOA matters, umpiring, practice sessions and playing… pic.twitter.com/K7S2BpgdSA
ଏହି ନିୟମ ରୋମାଞ୍ଚ ତ ବଢ଼ାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗତ ସିଜନରେ ଅନେକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବୋଲରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ।
କ୍ରିକବଜ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସିଜନ୍ ଉପରେ ମତାମତ ନେବା ଆଇପିଏଲରେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ନିୟମ ଉପରେ ମତାମତ ମାଗିବା ଟିକେ ଅସାଧାରଣ ମନେହେଉଛି। କାରଣ ଏହି ନିୟମ ଅତିକମରେ ଆଉ ଏକ ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରି-ସିଜନ୍ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇ/ଆଇପିଏଲ୍ ପରିଚାଳକମାନେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିୟମ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ବିସିସିଆଇର ସମ୍ପ୍ରତି ପତ୍ରରେ ଏହି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସ ମିଟିଂର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
🚨 BIG UPDATE ON IMPACT PLAYER RULE IN IPL 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) August 30, 2026
- The BCCI has sought feedback from IPL franchises on the much debated " impact player rule".
- the franchises have been given until august 31 to submit their views on the contentious 12th player rule. (cricbuzz). pic.twitter.com/1SzOSMNgWB
ବିସିସିଆଇ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ମାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ PMOA (ପ୍ଲେୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ସ ଏରିଆ) ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲା, ଅମ୍ପାୟରିଂ, ଅଭ୍ୟାସ ଶିବିର ଏବଂ ଖେଳର ସ୍ଥିତି ସାମିଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଛି 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍' ନିୟମ।
ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ବ୍ୟତୀତ ଗତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ସମୟରେ ଆଣ୍ଟି-କରପସନ୍ (ଦୁର୍ନୀତି ନିରୋଧୀ) ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ PMOA ଏରିଆ ଭିତରକୁ କିଛି ଲୋକ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିସିସିଆଇ ସିଜନ୍ ମଝିରେ ଖେଳାଳି, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଦଳର ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।