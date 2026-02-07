ETV Bharat / sports

ଭାରତୀୟ U19 ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ୭.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା BCCI

U19 Men's World Cup 2026: ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ୭.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ U19 ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା BCCI (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 1:15 PM IST

BCCI U19 Men's World Cup Reward: ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଜିମ୍ବାୱେର ହରାରେଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୧୦୦ ରନ୍‌ରେ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଯୁବ ଟିମ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ୭.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଅପରାଜେୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଗର୍ବିତ ବିସିସିଆଇ

ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ୍ ସୈକିଆ ଦଳର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜେୟ ରହି ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।" କେବଳ ବିସିସିଆଇ ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଯୁବ ଟିମ୍‌କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଫାଇନାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୈଭବଙ୍କ 'ଉଗ୍ର ରୂପ'

ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ରନ୍‌ର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୪୧୧ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କେବେଳ ୩୧୧ ରନ୍ କରି ପାରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୮୦ ବଲ୍‌ରେ ୧୭୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ୧୫ ଚୌକା ଓ ୧୫ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କେଲେବ ଫକ୍ନର (୧୧୫ ରନ୍) ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ୪୧୨ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ରନ୍ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୋଟ ୩୧ଟି ଛକା ମାରି ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।

ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଏବେ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ହୋଇ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୨୦୦୦, ୨୦୦୮, ୨୦୧୨, ୨୦୧୮ ଓ ୨୦୨୨ରେ ଏହି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।

