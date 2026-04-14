IPL 2026: ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ହଠାତ୍ ବଦଳାଇଲା ଆଇପିଏଲ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ

IPL 2026 Schedule: ବିସିସିଆଇ IPL 2026 ର ସିଡ୍ୟୁଲରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

BCCI Revises IPL 2026 Schedule
ବିସିସିଆଇ ହଠାତ୍ ବଦଳାଇଲା ଆଇପିଏଲ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 9:41 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: IPL 2026 ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ (Schedule) ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସ୍ଥାନ (Venue) ଏବଂ ସମୟ ବଦଳାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣାଇଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବନାମ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏପରି ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ବାସ୍ତବରେ ୨୬ ଏପ୍ରିଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହିଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହାର ଭେନ୍ୟୁ ବଦଳାଇ ଚେନ୍ନାଇ କରାଯାଇଛି। ୨୬ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଅନ୍ୟପଟେ ୨୧ ମଇରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ବଦଳି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ୨୧ ମଇରେ ଚେନ୍ନାଇ ବନାମ ଗୁଜରାଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

IPL 2026 ରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବଦଳାଯାଇ ନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ BCCI ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ୧୨ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଏବଂ କେରଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବାକି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍

୧୩ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ୫ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS) ୭ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ, ଟେବୁଲ୍-ଟପର୍ ରୟାଲ୍ସକୁ ହରାଇବା ପରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି।

ସେହି ପରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC), ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ସମସ୍ତେ ୪ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ପାଇ ଟେବୁଲର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନେଟ୍ ରନ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ପୃଥକ ଅଛନ୍ତି। ତାଲିକାର ଶେଷ ଭାଗରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ମାତ୍ର ୧ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

