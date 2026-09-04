BCCI ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା? ଖୁଲାସା କଲେ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ
ବିସିସିଆଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଭିଜ୍ଞ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।
Published : September 4, 2026 at 11:18 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିସିସିଆଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଭିଜ୍ଞ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ରୋହିତଙ୍କ ଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି।
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଭାରତର ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଓ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିସିସିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସଭାପତି ମିଥୁନ ମନହାସ, ସମ୍ପାଦକ ସାଇକିଆ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭତେଜ ସିଂ ଭାଟିଆ ଓ ଅନ୍ତରୀଣ ସିଇଓ ହେମାଙ୍ଗ ଅମିନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
VIDEO | Mumbai: “No difficulties expected in Japan; Rohit playing superbly,” says BCCI Secretary Devajit Saikia (@lonsaikia), amid speculation that Rohit Sharma could be dropped from the upcoming ODI series against the West Indies.— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/kWeU64ZjXq
ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପ୍ରକୃତରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ଭାରତର ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ଗସ୍ତ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳ ଏକ କଠିନ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ୨୦୨୭ ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଜାପାନରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମଲ୍ଟି-ଫର୍ମାଟ୍ ଗସ୍ତ, ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ସାମିଲ ରହିଛି।
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଥା ହୋଇଛୁ ଯେ ଆମ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯେମିତି କି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।'
VIDEO | Mumbai: “Chief selector Ajit Agarkar was out of station and couldn’t even join online; meeting focused on building the best team for the 2027 ODI World Cup”, says BCCI Secretary Devajit Saikia (@lonsaikia).— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/gQKjXlw0DV
ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ହଁ, ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହୁଁ। ଆପଣ ସଭିଏଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛୁ। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୨-୧ ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଏହାର କାରଣ କଣ ଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଏହା ଉପରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବି ସେନା ବା ସେନା ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଶ (ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ) ଗସ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ।'
ସାଇକିଆ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା କିମ୍ବା ସିନିୟର ପୁରୁଷ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁଜବକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ବୈଠକରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ନୂଆ ଗୁଜବ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏନାହିଁ। ଆମେ ଏପରି କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆମର ଏଭଳି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ସିରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଥିଲା, କାରଣ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, କାରଣ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ସିରିଜ୍ ରହିଛି।"
ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ, ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏବଂ କିଏ କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳିବ, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟରମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଜି ସିଲେକ୍ଟରମାନେ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶ ନଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟରମାନେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିବାକୁ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ, ଯାହା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି।"