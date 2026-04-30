ETV Bharat / sports

ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା: ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ BCCI ନେଲା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Riyan Parag: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ BCCI ନେଲା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BCCI Punishes Riyan Parag, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି।

ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ ବିସିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୨୫% ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୬ର ୪୦ ନମ୍ବର ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧିର ଲେଭଲ୍-୧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ‘ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ’ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି।

ରିୟାନଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧିର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୨.୨୧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛିଯାହା "ଖେଳକୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଆଚରଣ" ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରିୟାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏକ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ (ଭେପିଙ୍ଗ୍) ଟାଣୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ରିୟାନ୍ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଅମିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍‌ର ସୁନାମ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭୁଲ୍ କରିଥିବା ଦଳ, ଏହାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି।

କଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ୍ ପରାଗ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌ରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ‘ଭେପିଙ୍ଗ’ (Vaping) କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌ର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ହୋଇ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଏପରି ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରାଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌ର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୂରା ଘଟଣା ଉପରେ ବିସିସିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୬ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୩ଟି ପରାଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ ଏବଂ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ୦.୬୧୭ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ଉପରେ ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ସମପରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.