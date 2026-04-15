ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ବିସିସିଆଇ ଲଗାଇଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା
Published : April 15, 2026 at 10:34 AM IST

BCCI Punishes Rahane, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସର ଅସୁବିଧା କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରମାଗତ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ଦଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇ ଧୀମା ଓଭର ଗତି (slow over-rate) ପାଇଁ ରହାଣେଙ୍କ ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭାରି ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଆଇପିଏଲ ଆଚାର ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ସିଜନରେ କେକେଆରର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ଥିଲା, ତେଣୁ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।

କେକେଆରର ଚାଲିଛି ଖରାପ ସମୟ

ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସମାନ ସିଜନରେ ଏହି ଭୁଲ୍ ତିନିଥର ଦୋହରାଯାଏ, ତେବେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। କେକେଆର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିପଦର ଘଣ୍ଟି। କାରଣ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ବୋଲରଙ୍କ ଆଘାତ ଏବଂ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏଭଳି ସଂକଟ ସମୟରେ ଦଳ ନିଜ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ କଦାପି ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହାଣେଙ୍କୁ କେବଳ ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ଶେଷ କରିବାର ଚାପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ମଇଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା କହିଲେ କେକେଆର୍ ପାଇଁ ଚଳିତ ସିଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷରେ ୩୨ ରନ୍‌ର ପରାଜୟ ସହିତ କୋଲକାତା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦଳ ପାଲଟିଛି ଯିଏ ୨୦୦ରୁ କମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେକେଆର୍ ବୋଲରମାନେ ଅନୁଶାସିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସିଏସକେକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରୁ ରୋକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦଳର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି।

ଚେପକ ମଇଦାନରେ କେକେଆର୍‌ର ଶୀର୍ଷ କ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ରହିଲା। ସୁନୀଲ ନରିନ, ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ତ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ବି ନିଜ ପାଳିକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଟପ୍-୬ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ବଡ଼ ପାଳି ନ ଖେଳିବା ଦଳର ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଲା। ଶେଷରେ ରମନଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ରୋଭମ୍ୟାନ ପାୱେଲ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୬୦ ରନ୍ କରିପାରିଲା। କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ପରାଜୟ ପରେ କେକେଆର୍ ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛି।

ଧୀମା ଓଭର ଗତି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ତାଲିକା

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍‌ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚାର ସଂହିତାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨.୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ଧୀମା ଓଭର ଗତି (slow over-rate) ପାଇଁ ଅନେକ ଅଧିନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ), ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ), ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ (ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ) ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ) ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ପାଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

CSK vs KKR: ଚେପକରେ ଚେନ୍ନାଇର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ, ପରାଜୟର ‘ଚୌକା’ ମାରିଲା କୋଲକାତା

KKR ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

ଭାଙ୍ଗିବ ସଚିନଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ! ଏହି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

