BCCI ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ 'ନମନ ଆୱାର୍ଡସ'ରେ କଲା ସମ୍ମାନିତ; ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହ 'ନମନ ଆୱାର୍ଡସ'ରେ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗଜ୍ଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।

BCCI Naman Awards 2026 Winners List
BCCI ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କଲା 'ନମନ ଆୱାର୍ଡସ'ରେ ସମ୍ମାନିତ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 12:23 PM IST

BCCI Naman Awards 2026: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଗତକାଲି (୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ବେଶ୍ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହ 'ନମନ ଆୱାର୍ଡସ'ରେ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗଜ୍ଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୁବ ତାରକା ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛନ୍ତି।

ଗିଲ୍ ଓ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଜଲୱା

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ୨୦୨୪-୨୫ ସିଜନର 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର' (ପଲି ଉମ୍ରିଗର ଆୱାର୍ଡ) ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳା ବର୍ଗରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିବେଚିତ ହୋଇ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍ମୃତି ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ୍ ସମ୍ମାନ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତିନି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ—ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ରୋଜର ବିନ୍ନି ଓ ଭେଟେରାନ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ମିତାଲି ରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ 'କର୍ଣ୍ଣେଲ ସି.କେ. ନାୟୁଡୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ୍ ଆୱାର୍ଡ' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଯୁବ ପେସ୍ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ 'ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ (ପୁରୁଷ)' ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଏନ.ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ। କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନୁହେଁ, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇ ଭୁଲି ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇର ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଓ ବିଦର୍ଭର ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ଲାଲା ଅମରନାଥ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।

ନମନ ଆୱାର୍ଡସର ପୂରା ତାଲିକା

  • କର୍ଣ୍ଣେଲ ସି.କେ. ନାୟଡୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ: ରୋଜର ବିନି, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ମିତାଲି ରାଜ୍
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତର୍ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର (୨୦୨୪-୨୫): ଶୁବମନ ଗିଲ୍
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର (୨୦୨୪-୨୫): ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧନା
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ (ପୁରୁଷ): ହର୍ଷିତ ରାଣା
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ (ମହିଳା): ଏନ୍. ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ
  • ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ (ମହିଳା): ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା
  • ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ (ମହିଳା): ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା
  • ଲାଲା ଅମରନାଥ ପୁରସ୍କାର (ସୀମିତ ଓଭର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର): ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ(ମୁମ୍ବାଇ)
  • ଲାଲା ଅମରନାଥ ପୁରସ୍କାର (ରଞ୍ଜୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର): ହର୍ଷ ଦୁବେ (ବିଦର୍ଭ)
  • ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ ପୁରସ୍କାର (ରଞ୍ଜୀ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍): ୱାଇ.ଭି ରାଠୋର (ଏଲିଟ୍) / ସ୍ନେହଲ କୌଥାନକର (ପ୍ଲେଟ୍)
  • ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ ପୁରସ୍କାର (ରଞ୍ଜୀ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍): ହର୍ଷ ଦୁବେ (ଏଲିଟ୍) / ସୁଚିତ୍ ଜେ (ପ୍ଲେଟ୍)
  • ଜଗମୋହନ ଡାଲମିୟା ଟ୍ରଫି (ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୁନିୟର ମହିଳା): ଇରା ଯାଦବ (ମୁମ୍ବାଇ)
  • ଜଗମୋହନ ଡାଲମିୟା ଟ୍ରଫି (ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନିୟର ମହିଳା): ଶେଫାଳି ବର୍ମା (ହରିୟାଣା)
  • ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଟ୍ରଫି (U-23 କର୍ଣ୍ଣେଲ ସି.କେ. ନାୟଡୁ): ମ୍ୟାକନିଲ୍ ଏଚ୍.ଏନ୍. (ରନ୍) / ବିକି ଓସ୍ତୱାଲ (ୱିକେଟ୍)
  • ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଟ୍ରଫି (U-19 କୁଚ୍ ବିହାର): ନିତ୍ୟା ଜେ. ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ରନ୍) / ହେମଚୁଡେଶନ ଜେ. (ୱିକେଟ୍)
  • ଜଗମୋହନ ଡାଲମିୟା ଟ୍ରଫି (U-16 ବିଜୟ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ): ଶାନ୍ତନୁ ସିଂହ (ରନ୍) / ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଚୌହାନ (ୱିକେଟ୍)
  • ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘରୋଇ ଅମ୍ପାୟାର: ଉଲ୍ଲାସ ଗାନ୍ଧେ

ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହ 'ନମନ ଆୱାର୍ଡସ'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍, ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ ୨୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଏହି ସମାରୋହ ତାର ଏକ ଝଲକ ଦେଇଛି।

