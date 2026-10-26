IND vs NZ: ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଆହତ କାରଣରୁ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
IND vs NZ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
Published : October 26, 2026 at 1:00 PM IST
IND vs NZ 3rd T20: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆହତ କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମିସ୍ କରିବା ପରେ ଇଶାନ କିଶନ ତୃତୀୟ ଟି20ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଇଶାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଶାନ କିଶନ ତୃତୀୟ ଟି20ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ବିସିସିଆଇ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ' (X) ରେ ଲେଖିଛି, 'ଇଶାନ କିଶନ ନିଜ ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘର ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତରୁ ଭଲ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଘାତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ 27 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ୱେଲିଙ୍ଗଟନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ବିସିସିଆଇର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଇଶାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। କୁମାର କୁଶାଗ୍ର ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ରହିବେ।'
ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଭବଙ୍କୁ ନମ୍ବର ତିନିରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା। ବୈଭବ 8ଟି ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର 4 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଇଶାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ 15 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କୁ ହିଁ ତୃତୀୟ ଟି20ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
Update Ishan Kishan is recovering well from his low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series against New Zealand. He is yet to regain match fitness and is ruled out of the third T20I to be played on October 27, 2026 in Wellington. The BCCI Medical Team is monitoring Ishan's progress. Kumar Kushagra will continue to be with the team for the third T20I. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ମିଳିଥିବା 181 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ତିଲକ ବର୍ମା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 26ଟି ବଲ୍ରେ 51 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନମନ ଧୀର 17ଟି ବଲ୍ରେ 31 ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ 13ଟି ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ 26 ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।
Getting into the groove in Wellington 💙 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/pBJHVSyvR5— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି20 ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନମନ ଧୀର, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର।