IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଟକଣା

IPL 2026: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି।

IPL 2026 New Rules
IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 12:04 PM IST

IPL 2026 New Rules: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କେବଳ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଟିମ୍ ସିଟ୍‌ (Team Sheet) ରେ ଥିବ। ଏହି ସିଟ୍‌ରେ କେବଳ ୧୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବ୍ରେକ୍ (Drinks break) ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ଏହି କଟକଣା କାହିଁକି ଲଗାଇଛି, ତାହାକୁ ନେଇ କୌଣସି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ଖେଳାଳି ସିଟ୍‌ରେ ୧୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳି ସେହିମାନେ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ର ଅଂଶ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବ୍' (Impact Sub) ଭାବରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ୪ ଜଣଙ୍କୁ 'ରିଜର୍ଭ' ଖେଳାଳି ଭାବରେ ରଖାଯାଇପାରିବ।

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟିମ୍ ସିଟ୍‌ରେ ସାମିଲ ନଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପାଣି (ଡ୍ରିଙ୍କସ୍), ବ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଧରି ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେଶ (Message) ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ପାଖରେ କେବଳ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଜାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ରହିପାରିବେ। ବାକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍ (Dugout) ରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମ ପାଳନ ନକଲେ ଟିମ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏଲ୍‌ଇଡି (LED) ବିଜ୍ଞାପନ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସୀମିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଏମ୍‌ପିସି (ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ର କ୍ଲଜ୍ ୧୧.୫.୨ ଏବଂ ୨୪.୧.୪ କୁ ଅଧିକ କଠୋର ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। କ୍ଲଜ୍ ୧୧.୫.୨ ଅନୁଯାୟୀ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ପଡ଼ିଆକୁ ପାଣି (ଡ୍ରିଙ୍କସ୍) ନେଇଯିବା କିମ୍ବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିୟମ ବିରୋଧୀ ଅଟେ।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଇଛି? ଏହାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅନୁଶାସନ ବଜାୟ ରଖିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଭିଡ଼ ଓ ବାଧାକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ଖେଳର ଗତିକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅଣାଯାଇଛି।

IPL 2026 NEW RULES
IPL 2026
IPL 2026 RULE CHANGE
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ନୂଆ ନିୟମ
BCCI ISSUES NEW IPL 2026 RULES

