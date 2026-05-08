ETV Bharat / sports

IPL ରେ ନୂଆ ବିବାଦ: ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ 'ଭ୍ଲଗିଂ' ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଦେଲା ଚେତାବନୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

IPL 2026 Controversy
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ଚେତାବନୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 Controversy, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ଭ୍ଲଗିଂ' ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛି। ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ କଥିତ ଭାବେ 'ଭେପିଂ' କରୁଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେୟାର ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ଲଗ୍‌ର ଅଂଶବିଶେଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଚହଲ ବିମାନ ଭିତରେ 'ଭେପ୍' ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଖେଳାଳି ନା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ବିସିସିଆଇ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବାକି ଅଂଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଭ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ "ଭେପିଂ" କୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିରୋଧରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ 'ଭେପ୍' ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୨୫% ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିସିସିଆଇ ୧୦ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆଠ ପୃଷ୍ଠାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଲିଗ୍ ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ 'ହନି-ଟ୍ରାପିଂ'ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ, ଲିଗର ବ୍ୟାପକ ନିୟମ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଗାଇଡଲାଇନର କଠୋର ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିନା ସୂଚନାରେ “ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକ୍” କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସୈକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି।

ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସୈକିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବିସିସିଆଇ/ଆଇପିଏଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଟିମ୍ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ପାଳନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ଗେଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ଏବଂ ହୋଟେଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ।”

ବିସିସିଆଇ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ, ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ସୈକିଆ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭେନ୍ୟୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ 'ଭେପିଂ' (vaping) ର ମାମଲା ବିସିସିଆଇର ନଜରକୁ ଆସିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭେପ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଗାରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏହା କେବଳ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆୟକର ବିଭାଗର ସୂଚନା: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରରେ ଧୋନି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆୟକରଦାତା

ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 'ହନି ଟ୍ରାପ୍' ଭୟ! ବିସିସିଆଇ ଜାରି କଲା ୮ ପୃଷ୍ଠାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଛୁଟି! ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

TAGGED:

IPL 2026 CONTROVERSY
IPL 2026
CRICKET
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ
BCCI ACTION ON ARSHDEEP SINGH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.