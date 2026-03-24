ETV Bharat / sports

IPL 2026: ଏଣିକି ପଡ଼ିଆରେ ଚଳିବନି ମନମାନି! ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମନା, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଆଣିଲା BCCI

IPL 2026 Guidelines: ଆଗାମୀ ୨୦୨୬ ସିଜନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଓ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି।

BCCI Issues Strict IPL 2026 Guidelines
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲା BCCI (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 New Rules, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଓ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଖେଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ସହ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟରଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଟିମ୍‌କୁ କେବଳ ଚେତାବନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଉପରେ ରୋକ

ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ବି ଦଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଚ୍‌ର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ BCCI ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନରେ ହିଁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ କୌଣସି ଫିଟନେସ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।

ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମନା

ଖେଳାଳିମାନେ ଏଣିକି ପରିବାର ଲୋକ ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବା ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏରିଆରେ ବସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଖିପାରିବେ। ଏପରିକି ଟିମ୍ ବସ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଭିତରେ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ BCCI ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।

ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବେନି ଖେଳାଳି

IPL ୨୦୨୬ରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ବସ୍‌ରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଖେଳାଳି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଟିମ୍ ବଡ଼ ଥାଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ବସ୍‌ରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଯାଇପାରିବେ।

ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ବଦଳିଛି?

  • LED ବୋର୍ଡ ଉପରେ କଟକଣା: ଖେଳାଳିମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଥିବା LED ବୋର୍ଡ ଉପରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଲ୍‌ରେ ସେଥିରେ ଆଘାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
  • ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍: ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବେଳେ ଫ୍ଲପି ହ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ବେଳେ ସେହି କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ।
  • ଜର୍ସି ନମ୍ବର: ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ନିଜର ଜର୍ସି ନମ୍ବର ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ BCCI କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
  • ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍: ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଟିମ୍ ସହିତ କେବଳ ୧୨ ଜଣ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଆକ୍ରେଡିଟେସନ କାର୍ଡ ରହିବା ଜରୁରୀ।

ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ BCCI ଅନୁଶାସନକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିୟମ ପାଳନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.