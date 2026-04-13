ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ମାମଲା: RR ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ BCCI ନୋଟିସ୍, ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ
IPL 2026: ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିନ୍ଦରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Published : April 13, 2026 at 11:55 AM IST
IPL Dugout Controversy, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ (BCCI)ର ଆଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୟୁନିଟ୍ (ACSU)ର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଗୁଆହାଟୀରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଭିନ୍ଦରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ମେଡିକାଲ୍ ଇମରଜେନ୍ସି (ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି) ଯୋଗୁଁ ଭିନ୍ଦର ଫୋନ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଖବର ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ଦରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୁସଫୁସ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିଥିଲେ।
'ଦି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍' ଏକ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛି, "ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୁସଫୁସ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାଗପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।"
ବିସିସିଆଇ (BCCI) ର 'ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଏରିଆ' (PMOA) ର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନକ (Minimum Standards) ନିୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ PMOA ମଧ୍ୟକୁ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ବନ୍ଦ କରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାୟଜନ ଅଫିସର (SLO) ଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ।
🚨BCCI SENDS NOTICE TO RR OFFICIAL🚨📩— Sam (@Cricsam01) April 13, 2026
- BCCI has sent a notice to Rajasthan Royals manager Romi Bhinder after he was seen using a mobile phone in the dugout, which is against anti-corruption rules. He has been given 48 hours to explain his Actions🤯
ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରୋମି ୧୦ କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥମା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା କାରଣରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଥିଲା।"
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, "ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମୁତାବକ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ସମସ୍ୟା କେବଳ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାରିକୁ କଲ୍ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା କାହାର କଲ୍ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ACSU ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବେ।"
🚨 MOBILE PHONE IN RR DUGOUT !🤯— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) April 11, 2026
- Even though mobile phones are not allowed during matches in the Indian Premier League, Rajasthan Royals were seen breaking the rule and using a mobile phone during the match.
ସୂତ୍ର ଜଣକ ରୋମିଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ACSU ଅଧିକାରୀମାନେ ରୋମିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସମସ୍ୟା ଏହା ଥିଲା ଯେ, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୫୦ ପାଦ ଚାଲିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପୁଣି ଡଗ୍ଆଉଟ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ହିଁ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ।"