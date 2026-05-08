ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 'ହନି ଟ୍ରାପ୍' ଭୟ! ବିସିସିଆଇ ଜାରି କଲା ୮ ପୃଷ୍ଠାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

ବିସିସିଆଇର ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ 'ହନି ଟ୍ରାପ୍'କୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ବିସିସିଆଇ ଜାରି କଲା ୮ ପୃଷ୍ଠାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 3:40 PM IST

BCCI New Guidelines, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅନୁଶାସନହୀନତା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଲିଗ୍‌ର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ 'ହନି ଟ୍ରାପ୍'କୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ବୋର୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ କିଛି ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ନିଜ ହୋଟେଲ ରୁମକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ବିନା ଖେଳାଳିଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଲବି କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ରିୟାନ ପରାଗ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଭେପିଂ (ଇ-ସିଗାରେଟ୍) କରିବା ଘଟଣା ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବିସିସିଆଇ (BCCI) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଭେନ୍ୟୁ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା କେବଳ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସଂଜ୍ଞେୟ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଦଳର ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କିଛି ମାଲିକ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବା କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଘଟଣାକୁ ବୋର୍ଡ ପ୍ରୋଟୋକଲର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ମାନିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ମାଲିକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍, ଡଗ୍‌ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲେଇଂ ଏରିଆରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅଧିକୃତ ମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ କଥା ହେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ (SLO/TIO) ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।

ବିସିସିଆଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ନକରିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ମାମଲା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ସ୍ୱୀକୃତି ନେବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବୋର୍ଡ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍, ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା, ଚଳିତ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନରୁ ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ କେସ୍ ରେଫର୍ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ସମୟ ସମୟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବ।

