ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିଲା ସନରାଇଜର୍ସ; ବିବାଦ ପରେ ଏପରି ଜବାବ ରଖିଲା BCCI

IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିଲା ସନରାଇଜର୍ସ (IANS)
BCCI on Sunrisers Leeds, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଘରୋଇ ଲିଗ୍‌ 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍‌' (The Hundred) ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିଲାମୀରେ ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍‌ସ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ପିନର ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହେଉଛି ସେହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯାହାର ଭାରତୀୟ ଦଳ 'ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ' ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଖେଳୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ BCCI ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି।

୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଅବ୍ରାର

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡର 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍‌' ଲିଗ୍ ଉପରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଲାମୀରେ ସନରାଇଜର୍ସ ଲିଡ୍‌ସ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲର ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ (ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ) କିଣିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ମାଲିକାନା ଥିବା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

କ’ଣ କହିଲା BCCI?

ଏହି ବିବାଦ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ବିସିସିଆଇ (BCCI) ସମ୍ପାଦକ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍‌' ଲିଗ୍‌ରେ କିଏ କାହାକୁ କିଣୁଛି, ସେଥିରେ BCCIର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।

ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଇପିଏଲ୍‌ ପରିସର ବାହାରେ। ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍‌ରେ କୌଣସି ଟିମ୍ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେବ, ସେଥିରେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି।"

SRH ପାଇଁ ବଢ଼ିପାରେ ଅଡ଼ୁଆ

ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବନାମ RCB ମ୍ୟାଚ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିବାଦ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ, ମ୍ୟାଚ୍‌ ଦିନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ସନରାଇଜର୍ସ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ।

ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ସଫେଇ

ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଡାନିଏଲ୍ ଭେଟୋରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଖେଳ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଅବ୍ରାରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ନେବା କିମ୍ବା ନ ନେବା ବିଷୟରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିବାଦ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।

