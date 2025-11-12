ETV Bharat / sports

ରୋହିତ ବିରାଟଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାମ

ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।

BCCI ON ROHIT VIRAT
BCCI ON ROHIT VIRAT (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 11:16 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏହା ଉପରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ବୋର୍ଡ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ରୋହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନିଟି ଦିନିକିଆରେ ମୋଟ୍ 202 ରନ୍ କରି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହେବାପରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ 74 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।

ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ

ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏକମାତ୍ର ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍।

ରୋହିତ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (MCA)କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବେ। ହେଲେ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ।

ବୋର୍ଡ ସୂତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ କହିଛନ୍ତି, "ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଉଭୟଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ।"

କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଟି-20 ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର

37 ବର୍ଷୀୟ କୋହଲି ଏବଂ 38 ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଟି-20ରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 2024-25 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅରରୁ ଅବସର ନେବେ।

ରୋହିତ 67 ଟେଷ୍ଟରେ 4301 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ 123ଟି ଟେଷ୍ଟରେ 9123 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ହିଟମ୍ୟାନ୍ 159 ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୋଟ୍ 4231 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୋହଲି ଏହି ଫର୍ମାଟରେ 123 ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 4188 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ବିରାଟ ରୋହିତଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌

ବିରାଟ କୋହଲି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2009-10 ସିଜିନ୍‌ରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ 18 ଫେବୃଆରୀ 2010 ରେ ଗୁଡ଼ଗାଓଁରେ ସର୍ଭିସେସ୍‌ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିରାଟ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନଥିଲେ। ସେ 8 ବଲ୍‌ରେ କେବଳ 16 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ତଥାପି, ଦିଲ୍ଲୀ 311 ରନ୍ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସର୍ଭିସେସ୍‌କୁ 198 ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ କରି 113 ରନ୍‌ରେ ବିଜୟୀ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିରାଟ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ଖେଳି ନଥିଲେ।

ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା 17 ଅକ୍ଟୋବର 2018ରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଖେଳିଥିଲେ।

