IPL 2026: ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା BCCI, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
IPL 2026: ବିସିସିଆଇ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବ୍ୟାଟର ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।
Published : April 27, 2026 at 2:27 PM IST
Angkrish Raghuvanshi Fined, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବ୍ୟାଟର ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। କେକେଆରର ଏହି ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ 'ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ଦ ଫିଲ୍ଡ' ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଏକ କାଣ୍ଡ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ରେକର୍ଡରେ ଏକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି।
ଆଇପିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷ ୩୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ବିଧି (Code of Conduct)ର ଲେଭଲ୍-୧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୨୦% ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧିର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨.୨ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହା "ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୋଷାକ, ପଡ଼ିଆର ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଫିକ୍ସଚର୍ ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗସର ଅପବ୍ୟବହାର" ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ।
🚨 Angkrish Raghuvanshi has been fined 20% of his match fees and handed 1 demerit point for a Level 1 Code of Conduct breach— Cricbuzz (@cricbuzz) April 27, 2026
The incident relates to Raghuvanshi striking the boundary cushions in an 'aggressive manner' and subsequently throwing his helmet into the dugout after… pic.twitter.com/GElj8kamGY
କଣ ଥିଲା ପୂରା ମାମଲା?
ଏହି ଘଟଣା LSG ବନାମ KKR ମ୍ୟାଚର ୫ମ ଓଭରରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 'ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ଦ ଫିଲ୍ଡ' (ଖେଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା) କାରଣରୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ, ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀ ରାଗରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କୁଶନକୁ ପିଟିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେହିଭଳି ରାଗରେ ନିଜ ହେଲମେଟକୁ ଡଗ୍ଆଉଟ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ରଘୁବଂଶୀ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ କୌଣସି ଶୁଣାଣି ହେବ ନାହିଁ।
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍𝐄𝐃?! 😳— Star Sports (@StarSportsIndia) April 26, 2026
Mix-up. Long turn. Third umpire drama… & Raghuvanshi is given OUT for obstructing the field! 👀
Just the 4️⃣th instance of a batter being given out for obstructing the field in TATA IPL 🤯#TATAIPL 2026 ➡️ #LSGvKKR | LIVE NOW… pic.twitter.com/WRgr608Odb
ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ 'ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ଦ ଫିଲ୍ଡ'ର ଏହା ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ (U-turn) ନେବାକୁ ଅଛି ତେବେ ସେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇ ଫେରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଥର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଦିଗ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ପ୍ରଥମେ ରଘୁବଂଶୀ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍ ପିଟିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ନିଜ ହେଲମେଟକୁ ଡଗ୍ଆଉଟ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିଲେ ଏହି ମୁକାବଲା ପ୍ରଥମେ ଟାଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ସୁପର ଓଭରରେ ଆସିଥିଲା। LSG ସୁପର ଓଭରରେ ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ କରିଥିବାବେଳେ, ଜବାବରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଚୌକା ମାର କୋଲକାତାକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।