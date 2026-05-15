ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କୋଚ୍ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।
Published : May 15, 2026 at 3:40 PM IST
Kieron Pollard Penalized, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପଡ଼ିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲାର୍ଡ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ଆଇପିଏଲ୍ କାହିଁକି ନେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ?
ଆଇପିଏଲ୍ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲାର୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ୧୯ତମ ଓଭରରେ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨.୩ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଛି। ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ କିମ୍ବା ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ପଙ୍କଜ ଧର୍ମାଣୀ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପୋଲାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ବିବାଦର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ କରାଯାଉଛି ଯେ ୨୦୧ ରନର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁକାବିଲାର ଚାପ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଡଗ୍ ଆଉଟ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚର ହିରୋ ଥିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା
ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲାର୍ଡ ବିବାଦରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତିଲକ ବର୍ମା ନିଜର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ମାତ୍ର ୩୩ଟି ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ ୭୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତିଲକ ଚାପ ସମୟରେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଶେରଫେନ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମା ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ବଲ୍ରେ ୧୦୬ ମିଟର ଲମ୍ବା ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଶଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ପୁରା ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା।
ରଦରଫୋର୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତିଲକ ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୫ଟି ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ ଛଅଟି ଚୌକା ଏବଂ ଛଅଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଶେଷରେ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ୧୦ଟି ବଲ୍ରୁ ଦ୍ରୁତ ୨୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବିଜୟ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିନେଇଛି।