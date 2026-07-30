କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ BCCI ଲାଗୁ କଲା ୫ଟି ନୂଆ ନିୟମ
BCCI New Rules: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ୨୦୨୬-୨୭ ଘରୋଇ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳର ନିୟମାବଳୀରେ ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
Published : July 30, 2026 at 3:06 PM IST
BCCI Cricket New Rules: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ୨୦୨୬-୨୭ ଘରୋଇ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳର ନିୟମାବଳୀରେ ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବିସିସିଆଇର ଏହି ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣିଶୁଣି ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଫୁଟ୍ ନୋ-ବଲ୍ କିମ୍ବା ନନ୍-ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଡେଲିଭରି ପକାଉଥିବା ବୋଲରଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କଲେ ବୋଲର କେବଳ ସେହି ଇନିଂସରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବେ। ବିସିସିଆଇ ମ୍ୟାରିଲେବୋନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ (MCC) ର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି।
ଜାଣିଶୁଣି ନୋ-ବଲ୍ ପକାଇଲେ ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍
ବିସିସିଆଇର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଅନ୍-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର କୌଣସି ବୋଲରଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଫୁଟ୍ ନୋ-ବଲ୍ କିମ୍ବା ନନ୍-ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଡେଲିଭରି ପକାଉଥିବାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବୋଲର ମ୍ୟାଚ୍ର ବାକି ଅଂଶରେ ଆଉ ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ସେହି ଇନିଂସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ନିଜ ସର୍କୁଲାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ନେବେ।
ଦିନର ଶେଷ ଓଭର ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପୂରା ହେବ
ବିସିସିଆଇ ଖେଳ ସମାପ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନର ଶେଷ ଓଭର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାର ପୂରା ଓଭର ଶେଷ କରାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଦିନର ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏମସିସିର ମାନିବା କଥା ଯେ, ପୁରୁଣା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ କ୍ରିଜ୍କୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା।
ଶେଷ ଇନିଂସ୍ ଘୋଷଣା କିମ୍ବା ଫରଫିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦଳ
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଇନିଂସକୁ ଘୋଷଣା କିମ୍ବା ଫରଫିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମସିସି ଏବଂ ବିସିସିଆଇର ମାନିବା କଥା ଯେ, କିଛି ଦଳ କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ଫଳାଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଖେଳର ଭାବନା (Spirit of Cricket) ବିରୋଧୀ ଥିଲା।
🚨 News 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) May 20, 2026
BCCI announces the schedule for the Indian Domestic Season 2026-27, which will feature 1,788 matches across age groups and formats in men’s and women’s cricket.
More Details 🔽 | @IDFCFIRSTBank https://t.co/eWfVBxBNkQ
ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଅସିପାରିବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ
ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏହିଭଳି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେବଳ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା।
ୱିକେଟ୍ କିପରମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ବିସିସିଆଇ ୱିକେଟ୍ କିପରମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗାଯିବା ସମୟରେ ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ପଛରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରୁ ବୋଲରଙ୍କ ରନ୍-ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ପଛରେ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ନୋ-ବଲ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଷ୍ଟମ୍ପିଂକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା।
କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ?
ପିଟିଆଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘକୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି। ବୋର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବ। ୨୦୨୬-୨୭ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ର ଆରମ୍ଭ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରୁ ହେବ ଏବେ ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଏହି ସବୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ।