ବର୍ଷକରେ ହେବ ୧,୭୮୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍! ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଖେଳସୂଚୀ ଘୋଷଣା କଲା BCCI

Ranji Trophy 2026-27 schedule
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 7:21 PM IST

BCCI Domestic Cricket, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଚାଲିଥିବା ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜିନର ଖେଳସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଆଗାମୀ ୨୦୨୬-୨୭ ସିଜିନରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ୧୭୮୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ସିଜିନରେ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ସିନିୟର, ଅଣ୍ଡର-୨୩, ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-୧୬ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର, ଅଣ୍ଡର-୨୩, ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-୧୫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଛି।

କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜିନ୍?

ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜିନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରେଡ୍ ବଲ୍ ରେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଛଅଟି ଜୋନ୍‌ର ଦଳ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏଥିରେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍, ସାଉଥ ଜୋନ୍, ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍, ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍, ନର୍ଥ-ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍‌ର ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ।

ବିସିସିଆଇ (BCCI) ର କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଖେଳ ଅନୁସାରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ମେନ୍ସ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ବିଜି ଟ୍ରଫିକୁ ଦିନିକିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ବଦଳାଇ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ, ବିଜୟ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଟ୍ରଫି (ଅଣ୍ଡର-୧୬) ର ଆୟୋଜନ ସମୟକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନଭେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ।

କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି?

ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଲ ସି.କେ. ନାୟଡୁ ଟ୍ରଫି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ-ଫେଜ୍ (ପର୍ଯ୍ୟାୟ) ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ୩୨ଟି ଦଳ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଛଅଟି ଦଳ ସାମିଲ ରହିବେ। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।

ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି କେବେ ଖେଳାଯିବ?

ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ବ୍ୟତୀତ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫି ଟି-୨୦ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିର ସୁଭାରମ୍ଭ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ରୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ ୨ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।

