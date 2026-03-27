ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, BCCI କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା OCA

ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରୁଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍।

Published : March 27, 2026 at 2:37 PM IST

India vs Sri Lanka in Cuttack, କଟକ: ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରୁଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବାରବାଟୀକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଉତ୍ସବ

ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଚମକରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ (OCA) ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ସହ ବିସିସିଆଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି।

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଏହି ଅବସରରେ ଓସିଏ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିକାଶ ପ୍ରଧାନ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ।"

ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ବିନା ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।"

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ:

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଏହି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ମୋଟ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ (୩ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୩ଟି ଟି-୨୦) ଖେଳାଯିବ:

  • ୧ମ ଦିନିକିଆ: ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦିଲ୍ଲୀ
  • ୨ୟ ଦିନିକିଆ: ଡିସେମ୍ବର ୧୬, ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
  • ୩ୟ ଦିନିକିଆ: ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ
  • ୧ମ ଟି-୨୦: ଡିସେମ୍ବର ୨୨, ନିରଞ୍ଜନ ଶାହା ଷ୍ଟାଡିୟମ, ରାଜକୋଟ
  • ୨ୟ ଟି-୨୦: ଡିସେମ୍ବର ୨୪, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କଟକ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା)
  • ୩ୟ ଟି-୨୦: ଡିସେମ୍ବର ୨୭, ଏମସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପୁଣେ

ବାରବାଟୀର ଗାରିମା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ମାଦନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଓସିଏ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବାରବାଟୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାକାର ବାତାବରଣ ସବୁବେଳେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୪୫,୦୦୦ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମ ଟିମ୍ ଏବେଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।"

ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ବିକାଶ ପ୍ରଧାନ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, "ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଯୁବ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବାରବାଟୀରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୯ରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ୧୦୧ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିକ୍ରି: ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ୪୫୦ କୋଟି, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

ଖେଳାଳିରୁ ମାଲିକ: ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି RCB ର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ବିର୍ଲା

IPL 2026: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆଇପିଏଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କାହା ସହ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟିମ୍ ର ମ୍ୟାଚ୍

