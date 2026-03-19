୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଅଜିତ ଅଗରକର, BCCI କୁ କଲେ ନିବେଦନ

Ajit Agarkar: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ ଅଗରକର BCCI ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 4:54 PM IST

Ajit Agarkar: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲଗାତାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ ଅଗରକର BCCI ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ କରିଡରରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଅଗରକର

ଆଇଏନଏସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଜିତ ଅଗରକର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବାକୁ BCCI କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇସାରିଛି। ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ବୋର୍ଡ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଏକ୍ସଟେନସନ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

BCCI କ’ଣ ନେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି?

ଅଗରକରଙ୍କ ଏହି ଅନୁରୋଧ ବୋର୍ଡ ରଖିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିସିସିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗରକରଙ୍କ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଜୋନର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଗରକରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ଅଗରକର ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।

ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଂଶ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଅଶ୍ୱିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ସୀମିତ ଓଭର, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟରେ ଫ୍ଲପ୍!

ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ତେବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ବେଶ୍ ଭଲ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଓ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଅଗରକରଙ୍କ ଚୟନ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ଲଗାତାର ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ବୋର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଫଳ ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ମାଗିଲେ ୨.୫ କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

୩୧ ଅଧିନାୟକ ବଦଳିଲେ, ହେଲେ ମିଳିଲାନି ଟ୍ରଫି: ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ୨ ଅଭାଗା ଦଳ!

ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଲୱା; ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ କନଷ୍ଟେବଳ ରଶ୍ମିତା

