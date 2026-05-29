IPL ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ: BCCI ନୂଆ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଅଡୁଆରେ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି!
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଶାଖା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି।
Published : May 29, 2026 at 4:38 PM IST
IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଶାଖା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ବୋର୍ଡ ଏହି ଚଷମାରେ ଥିବା ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି-ବିରୋଧୀ ନିୟମ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ACSU ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ପରାମର୍ଶବଳୀରେ କହିଛି ଯେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି।
BCCI କହିଛି, 'ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା କିମ୍ବା ୱାଇ-ଫାଇ ଜରିଆରେ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। PMOA (ଖେଳାଳି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ)ର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାକୁ 'ଅଡିଓ/ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଉପକରଣ' ଏବଂ 'ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ' ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ PMOA ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ପାଖରେ ରଖିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି।'
The BCCI's Anti Corruption and Security Unit has banned the use of any smart goggles or smart sunglasses.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 29, 2026
- It’s been classified as Audio, Video recording and communication device. pic.twitter.com/9H93tuAPf1
ଆଇପିଏଲରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ PMOA ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ନିକଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିକାରୀ ରୋମି ଭିନ୍ଦରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। BCCI ନିଜର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ PMOAରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ଜମା କରନ୍ତୁ। ନିୟମ ପାଳନ ନକଲେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
BCCI କହିଛି, 'ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ PMOAରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସହିତ ଏଭଳି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାୟଜନ ଅଫିସର (SLO)ଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରନ୍ତୁ।' ବୋର୍ଡ କହିଛି, 'ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦସ୍ୟ ଏଭଳି ଉପକରଣ ଜମା ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ PMOA ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଧରାଯିବ ଏବଂ IPL 2026ର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ।'
The BCCI's Anti Corruption and Security Unit has banned the use of any 'smart goggles' or 'smart sunglasses'— Cricbuzz (@cricbuzz) May 29, 2026
They have been classified as 'Audio/Video recording' and 'Communication device'
Hence, possession or usage of such devices is strictly prohibited in the PMAO area… pic.twitter.com/RLnPdcAHAz
ଆଇପିଏଲର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିସିସଆଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଡ଼ା ଦିଶା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିସାରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଏବଂ 'ହନି ଟ୍ରାପ୍' ଭଳି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୋର୍ଡ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ହୋଟେଲ କୋଠରୀକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି।