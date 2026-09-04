ETV Bharat / sports

BCCIର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ; ଏକସଙ୍ଗେ ୬୨ ଜଣ କ୍ରିକେଟରକୁ କଲା ବ୍ୟାନ

BCCI ବୟସ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଏକସଙ୍ଗେ ୬୨ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛି।

BCCI Age Fraud Scandal
BCCIର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (File Photo) (APF)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବୟସ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଏକସଙ୍ଗେ ୬୨ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏବି (CAB) ନିଜ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରି-ସିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଗଡ଼ବଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ରବି କୁମାରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ରୋହିତ ଯାଦବଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛି।

ବୟସ ଜାଲିଆତିର ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇ ଆସୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସିଏବି (CAB) ନିକଟରେ ନିଜ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରି-ସିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚଲାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ରୋହିତ ଯାଦବଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ବୟସଭିତ୍ତିକ ସର୍କିଟ୍‌ରେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ରୋହିତଙ୍କ ବୟସରେ ୨୭ ମାସର ଗଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଛି। ଯାହା ସିଏବି (CAB) ର ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିସିସିଆଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ତତ୍କାଳ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ବୟସ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ରବି କୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଶାଳ ଭଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ରବି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସିଏବି (CAB) ର ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ରବି କୁମାରଙ୍କ ବୟସରେ ୪୫ ମାସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମିଳିଛି।

ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବୟସଭିତ୍ତିକ ବର୍ଗର ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷର ଗଡ଼ବଡ଼ି ପାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରେକର୍ଡର ବ୍ୟାପକ ଯାଞ୍ଚର ଏକ ଅଂଶ। ଯାହାର ତାଲିକା ସିଏବି ନିଜ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଅଣ୍ଡର-୧୯ ସ୍ତରରେ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସହିତ ସ୍କୁଲ-କଲେଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରେକର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

BCCI ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା? ଖୁଲାସା କଲେ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ

ସଚିନଙ୍କ ପଥରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା! ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ମାରି ଧୂଳିସାତ କଲେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି; ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ?

TAGGED:

ROHIT YADAV
RAVI KUMAR
BCCI ACTION
କ୍ରିକେଟ୍
AGE FRAUD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.