BCCI ଜୁନିୟର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ପରବିନ୍ଦର ଅୱାନା
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପରବିନ୍ଦର ଅୱାନାଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
Published : October 23, 2026 at 4:55 PM IST
Parvinder Awana: ବିସିସିଆଇ ଜୁନିୟର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପରବିନ୍ଦର ଅୱାନାଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ଶୁକ୍ରବାର ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ ମିଡିଆ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (CAC) ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଅୱାନାଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ପରବିନ୍ଦରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୃଷ୍ଣା ଦାସ, ରାକେଶ ପଟେଲ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୁନିୟର ଚୟନ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଚୟନ କମିଟିର ୫ମ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ।
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପରବିନ୍ଦର ଅୱାନାଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଅୱାନାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ଚୟନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ହେବ। ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ଅୱାନା ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟି୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନିଜର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ୟାରିୟରରେ ୬୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୯୧ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଓ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ କିଙ୍ଗସ ଇଲେଭେନ ପଞ୍ଜାବ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି।
କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଅୱାନା କୋଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଣ୍ଡର-୧୬, ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଦଳ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ଏବଂ BCCI ତଥା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (COE) ର ବିଭିନ୍ନ ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ଚୟନ ସମିତିର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି।
🚨 News 🚨 Parvinder Awana @ParvinderAwana appointed Chairperson of Junior Selection Committee. Krishna Das, Rakesh Patel, N. Arjun Yadav appointed as members of the Committee. More Details 🔽 https://t.co/wRcnfMS5X0— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
ପରବିନ୍ଦର ଅୱାନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୃଷ୍ଣା ଦାସ, ରାକେଶ ପଟେଲ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୁନିୟର ଚୟନ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଦାସ ଆସାମ ଏବଂ ଗୋଆ ପାଇଁ ଖେଳିସାରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ୟାରିୟରରେ ୪୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୬୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖେଳ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଚିଂର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ସେ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଦଳର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ରାକେଶ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ବରୋଦା ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି, ଦେଓଧର ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଇରାନୀ ଟ୍ରଫି ଭଳି ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କୋଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଟେଲ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ବରୋଦାର ଅଣ୍ଡର-୧୯, ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଓ ସିନିୟର ଦଳ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୫-୨୬ ସିଜନ୍ରେ ବରୋଦାର ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଜୁନିୟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଚୟନରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।