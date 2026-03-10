ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଧନ ବର୍ଷା କଲା BCCI; ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା
T20 World Cup 2026: ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Published : March 10, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : March 10, 2026 at 12:02 PM IST
BCCI Cash Reward Team India: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବର ସମୟ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଧନ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା ସୁର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଏକ ଟ୍ରଫି ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ୮୯ ରନ୍ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୫୨ ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ୨୫୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ୨୫୬ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କିୱି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାରତ ୯୬ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।
ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ
BCCI ପକ୍ଷରୁ ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ, ଖେଳାଳିଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭଳି ସଫଳତା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛି।
ବିସିସିଆଇ କହିଛି "ଏହା କେବଳ ଏକ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତିପତ୍ତିର ପ୍ରମାଣ। ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆମ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମର୍ପଣ ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ମାନ।"
୨୦୨୪ର ବିଜେତା ଦଳ ପାଇଥିଲା ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସୂଚନା ପାଇଁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪ର ବିଜେତା ହେବା ପରେ BCCI ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ରାଶି କେବଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାରର ଏକ ଅଂଶ ମିଳିଥିଲା।