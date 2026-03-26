BCCI ଘୋଷଣା କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବାର୍ଷିକ ଖେଳ ସୂଚୀ; ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬-୨୭ ଘରୋଇ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : March 26, 2026 at 3:40 PM IST
India Cricket Schedule 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬-୨୭ ଘରୋଇ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ କ୍ରିକେଟର ଏକ ମହାସମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର ୪ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟ ୨୨ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ପୂରା ସିଜନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି। ଭାରତର ୧୭ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିସିସିଆଇର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଜ ସହରର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ବସି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚିୟର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
କେବେ କାହା ସହ ଲଢ଼େଇ?
୧. ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬): ସିଜନ୍ର ଆରମ୍ଭ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ୩ଟି ଦିନିକିଆ (ODI) ଏବଂ ପରେ ୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ରମ, ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ରାଞ୍ଚି, ଇନ୍ଦୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଟି-୨୦ର ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
୨. ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ (ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬): ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଭାରତ ଆସିବ। ଏହି ଦଳ ସହ ଭାରତ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୩ଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦିନିକିଆ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜକୋଟ, କଟକ (ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ) ଏବଂ ପୁଣେରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର।
୩. ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ (ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭): ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ।
୪. ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ (ଜାନୁଆରୀ - ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭): ସିଜନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍। ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରୁ ନାଗପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପରେ ଚେନ୍ନାଇ, ଗୁଆହାଟୀ, ରାଞ୍ଚି ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବାକି ୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) March 26, 2026
An action-packed home season awaits 💙#TeamIndia is set to host West Indies, Sri Lanka, Zimbabwe, and Australia for 22 matches across 17 venues 🏟️
ସଂକ୍ଷେପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:
- ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ୩ ODI (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ - ଅକ୍ଟୋବର ୩), ୫ T20I (ଅକ୍ଟୋବର ୬ - ୧୭)
- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା: ୩ ODI (ଡିସେମ୍ବର ୧୩ - ୧୯), ୩ T20I (ଡିସେମ୍ବର ୨୨ - ୨୭)
- ଜିମ୍ବାୱେ: ୩ ODI (ଜାନୁଆରୀ ୩ - ୯)
- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ୫ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ (ଜାନୁଆରୀ ୨୧ - ମାର୍ଚ୍ଚ ୩)
ବିସିସିଆଇର ଏହି ସୂଚୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ସିଜନ୍ କେବଳ ଖେଳାଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ। କଟକରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କ୍ରିକେଟର ଜୟଗାନ ଶୁଭିବ।