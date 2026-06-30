ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
India Women's Squad: ବିସିସିଆଇ ଜାପାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : June 30, 2026 at 11:01 AM IST
Asian Games 2026: ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ବିସିସିଆଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଜାପାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ହେବ।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଗତଥର ଚୀନର ହାଙ୍ଗଜୋଉରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚି ସାରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଏଥର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଆଶାରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧନାଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା କରାଯାଇଛି।
🚨 News 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) June 30, 2026
India Women's squad announced for the 2026 #AsianGames in September.
More Details ▶️ https://t.co/JagEsizajH#TeamIndia pic.twitter.com/jJGddVSr17
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ନିରାଶାଜନକ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମାତ୍ର ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଦଳରେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏବଂ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଚା ଘୋଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଯୁବ ୱିକେଟ୍ କିପର ଜି.କମଳିନୀ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ। ତେବେ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ୟାସ୍ତିକାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜି. କମଳିନୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Australia won by 6 wickets.— BCCI Women (@BCCIWomen) June 28, 2026
Well fought, #WomenInBlue
Thank you for all the support as our #T20WorldCup 2026 campaign draws to a close.
Scorecard ▶️ https://t.co/WlUV2rjwTj #TeamIndia | #AUSvIND pic.twitter.com/redauShDeH
ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ରେଣୁକା ଠାକୁର, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ରାଧା ଯାଦବ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ପାଟିଲଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଶା ଅନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରିପାଇବା ଏବଂ ବିଜୟୀ ଲୟକୁ ଫେରିବାର ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦଳଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆଶା ରହିବ।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧନା (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଋଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜି. କମଳିନୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ରେଣୁକା ଠାକୁର, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ପାଟିଲ*, ରାଧା ଯାଦବ ଓ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା।