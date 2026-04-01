ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଯିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ବିସିସିଆଇ ଘୋଷଣା କଲା ଖେଳ ସୂଚୀ
India vs Zimbabwe: ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କରିବ। BCCI ଏହି ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି।
Published : April 1, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 3:35 PM IST
India vs Zimbabwe Schedule, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏହି ସିରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ସିଧା ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର ୪ ଦିନ ପରେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ୫ଟି ଟି-୨୦ ଏବଂ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କରୁଛି। ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅନେକ ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯଦିଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଖେଳାଳି ଟି-୨୦ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ। ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) April 1, 2026
ଭାରତର ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ (T20I ସିରିଜ୍)
- ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦: ଜୁଲାଇ ୨୩, ହରାରେ
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦: ଜୁଲାଇ ୨୫, ହରାରେ
- ତୃତୀୟ ଟି-୨୦: ଜୁଲାଇ ୨୬, ହରାରେ
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା
ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍:
- ଜୁଲାଇ ୧: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ (ଡରହାମ)
- ଜୁଲାଇ ୪: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ (ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର)
- ଜୁଲାଇ ୭: ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ (ନଟିଙ୍ଗହମ୍)
- ଜୁଲାଇ ୯: ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ (ବ୍ରିଷ୍ଟଲ)
- ଜୁଲାଇ ୧୧: ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ (ସାଉଥମ୍ପଟନ୍)
ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜ୍:
- ଜୁଲାଇ ୧୪: ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ (ବର୍ମିଂହାମ)
- ଜୁଲାଇ ୧୬: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ (କାର୍ଡିଫ୍)
- ଜୁଲାଇ ୧୯: ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ (ଲଣ୍ଡନ)
ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।