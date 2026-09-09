ETV Bharat / sports

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା: ପାଡିକ୍କଲ୍ ଅଧିନାକ, ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା
BCCI Announces India A Squads (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 'ଏ' ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ମଲ୍ଟି-ଡେ ବା ବହୁଦିବସୀୟ ଏବଂ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ରୁତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ୍‌ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଭାରତ 'ଏ' ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 'ଏ' ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦୁଇଟି ବହୁଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ବହୁଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାରି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।

ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ନେବେ। ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।

ଏହାପରେ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଯାହା ୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ହେବ ଏବଂ ସିରିଜ୍‌ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଖେଳାଯିବ।

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ (*) ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଖେଳିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସେହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।

ଭାରତ ‘ଏ’ ବହୁଦିବସୀୟ ଦଳ: ଅମନ ମୋଖାଡ଼େ, ଆୟୁଷ ପାଣ୍ଡେ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ୟଶ ରାଠୋଡ଼, ଶେଖ ରଶିଦ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଶାମ୍ସ ମୁଲାନୀ, ତନୁଷ କୋଟିଆନ, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ, ଏନ ଜଗଦୀଶନ, ନଚିକେତ ଭୂଟେ, ଭି ବୈଶାଖ।

ଭାରତ ‘ଏ’ ଦିନିକିଆ ଦଳ: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରୁତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରଜତ ପାଟିଦାର, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, ଅର୍ଶିନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ଅରଶଦ ଖାନ, ନମନ ଧୀର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା*, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ, ଗୁରଜପନୀତ ସିଂ, ୟଶ ଠାକୁର।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ; ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଏହି ଦଳ ସହ ହେବ ଭାରତର ମୁକାବିଲା

ନାରଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ; ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରିଗଲା କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ? ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଥିବା ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା ACB, ଜାରି କଲା ନୂଆ ପ୍ରମୋ

TAGGED:

BCCI ANNOUNCES INDIA A SQUADS
ଭାରତ ଏ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ
ବସିସିଆଇ
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
INDIA A VS AUSTRALIA A 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.