BCCI ଘୋଷଣା କଲା ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ସେଡ୍ୟୁଲ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ମ୍ୟାଚ୍
ବିସିସିଆଇ ଗୁରୁବାର (୨୦ ଅଗଷ୍ଟ) ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : August 20, 2026 at 2:58 PM IST
Duleep Trophy 2026 Schedule: ବିସିସିଆଇ ଗୁରୁବାର (୨୦ ଅଗଷ୍ଟ) ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ, ଏହା ପରେ ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଚୟନ କରିଛି।
ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ୨୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (COE) ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-୨ ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମାନ ତାରିଖରୁ ସିଓଇ (COE) ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-୧ ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପରାଜିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ବିଜୟୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
The ultimate zonal showdown is here! 🏏⚡— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 20, 2026
6️⃣ Teams. 5️⃣ Matches. 1️⃣ Champion. 🏆
Explore the full #DuleepTrophy fixture breakdown and lock in your dates starting 23rd August 🗓️ pic.twitter.com/h8fEMohIk1
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ୩୦ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୧ ଏବଂ ୨ରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍ ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ୧ର ବିଜୟୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୧ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ୨ର ବିଜୟୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୨ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ସେହିପରି, ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ୪-୪ ଦିନିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ୬ରୁ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଦୁଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍ର ବିଜୟୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତିଲକ ବର୍ମା, ରଜତ ପାଟିଦାର, ଇଶାନ କିଷନ ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ସେଡ୍ୟୁଲ୍
- ୨୩–୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬: ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ବନାମ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ (କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ୧) – ବିସିସିଆଇ ସିଓଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୨ (ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ)
- ୨୩–୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬: ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ବନାମ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ (କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ୨) – ବିସିସିଆଇ ସିଓଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୧ (ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ)
- ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ–୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍ ବନାମ QF ୧ ବିଜେତା (ସେମିଫାଇନାଲ୍ ୧)– ବିସିସିଆଇ ସିଓଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୧ (ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ)
- ୩୦ ଅଗଷ୍ଟ–୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ବନାମ QF ୨ ବିଜେତା (ସେମିଫାଇନାଲ୍ ୨) – ବିସିସିଆଇ ସିଓଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୨ (ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ)
- ୬–୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬: SF ୧ ବିଜେତା ବନାମ SF ୨ ବିଜେତା (ଫାଇନାଲ୍) – ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ଚେନ୍ନାଇ)