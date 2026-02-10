BCCI Central Contracts: ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାହ୍ୟା ହ୍ରାସ, ହଟିଲା 'A+' ଗ୍ରେଡ୍; ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ଲିଷ୍ଟ
BCCI Central Contracts: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ତରଫରୁରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ସିଜନ ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Published : February 10, 2026 at 10:22 AM IST
BCCI Central Contracts: ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ସିଜନ ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ତାଲିକାରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଚକିତ କଲାଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦୁଇ ଜଣାଶୁଣା ତାରକା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାହ୍ୟା ଏଥର କମିଯାଇଛି।
ହଟିଲା 'A+' ଗ୍ରେଡ୍, 'B' କୁ ଖସିଲେ ରୋହିତ-ବିରାଟ
ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହୁଥିବା 'A+' ଗ୍ରେଡକୁ ବିସିସିଆଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଗ୍ରେଡରେ ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ 'A+' ବଦଳରେ 'B' ଗ୍ରେଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ 'B' ରୁ 'C' ଗ୍ରେଡକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି।
ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ:
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି 'A+' ଗ୍ରେଡ୍ ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରେଡ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁନାହିଁ।
କେଉଁ ଗ୍ରେଡରେ କିଏ? (ପୁରୁଷ ବର୍ଗ)
ବିସିସିଆଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୩୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିଭୁକ୍ତ କରିଛି:
ଗ୍ରେଡ୍ A: ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା।
ଗ୍ରେଡ୍ B: ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଋଷଭ ପନ୍ତ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର।
ଗ୍ରେଡ୍ C: ଏହି ତାଲିକାରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଶିବମ ଦୁବେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା, ଆକାଶ ଦୀପ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଓ ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡ୍ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା କିଛି ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ
ଏହି ନୂଆ ଚୁକ୍ତିରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ସମେତ ଇଶାନ କିଶାନ, ରଜତ ପାଟିଦାର, ମୁକେଶ କୁମାର ଓ ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି
ମହିଳା ବର୍ଗରେ ମୋଟ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରେଡ୍ A ରେ ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି:
ଗ୍ରେଡ୍ A: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ଓ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା।
ଗ୍ରେଡ୍ B: ରେଣୁକା ସିଂ, ଶେଫାଲି ବର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ ଓ ସ୍ନେହ ରାଣା
ଗ୍ରେଡ୍ C: ରାଧା ଯାଦବ, ଅମାନଜୋତ କୌର, ପ୍ରତିକା ରାୱଲ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ, ଉମା ଛତ୍ରୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, ହର୍ଲିନ ଦେୱଲ, କାଶବି ଗୌତମ, ଜି କମଳିନୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ ଶର୍ମା ଓ ତେଜଲ ହସବ୍ନିସ
ବିସିସିଆଇର ଏହି ନୂଆ ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ବୋର୍ଡ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।