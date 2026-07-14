ETV Bharat / sports

BBL Schedule: ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା; ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍

Big Bash League: କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତରଫରୁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ (BBL) ର ୧୬ତମ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

Big Bash League 2026-27 Schedule
ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 11:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BBL 2026-27 Schedule: କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତରଫରୁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ (BBL) ର ୧୬ତମ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିଜନ୍ ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରାୟ ୪୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୪୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍‌ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେବେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ୧୨ ଡିସେମ୍ବରରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍‌ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସ ଏବଂ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚ୍ଚର୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲାରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସକୁ ଘରୋଇ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଭାରତରେ ବିବିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ୍‌ ପ୍ରତି ଥିବା କ୍ରେଜକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହେଉଛି ଯେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିବ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏହି ସିଜନ୍‌ର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ ୧୫ ଡିସେମ୍ବରରୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ବ୍ରିସବେନ୍ ହିଟ୍ ଏବଂ ସିଡନୀ ସିକ୍ସର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଠିକ୍ ତିନି ଦିନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୧୬ ଏବଂ ୧୭ ଜାନୁଆରୀରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହାପରେ ୧୯ ଜାନୁଆରୀରୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୯ ତାରିଖରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍, ୨୦ ତାରିଖରେ ନକଆଉଟ୍ ଏବଂ ୨୩ ଜାନୁଆରୀରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ସିଜନ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ଖେଳାଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେନ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ବିବିଏଲ୍ ସୂଚୀ ଜାରି କରିବା ସମୟରେ ଜଣାଇଛି ଯେ, ଏଥର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସ ଏବଂ ହୋବାର୍ଟ ହରିକେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ। ଏହାପରେ ବକ୍ସିଂ ଡେ (୨୬ ଡିସେମ୍ବର) ଅବସରରେ ଦୁଇଟି ଦମଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡନୀ ସିକ୍ସର୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିସବେନ୍ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚ୍ଚର୍ସ ଓ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଇଭ୍ (୩୧ ଡିସେମ୍ବର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଡିଲେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସର ସାମ୍ନା ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ସ ସହ ହେବ। ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ (୧ ଜାନୁଆରୀ) ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚର ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ମିଳିବ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ରେନେଗେଡ୍ସ ଓ ସିକ୍ସର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରିସବେନ୍ ହିଟ୍ ଓ ହୋବାର୍ଟ ହରିକେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏବଂ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟିଯାକ ମୁକାବିଲା ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମହାଲଢ଼େଇ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍?

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦା ହେବେ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ ୨ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ!

TAGGED:

BBL SCHEDULE
BIG BASH LEAGUE IN INDIA
BIG BASH LEAGUE
ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍
BIG BASH LEAGUE SCHEDULE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.