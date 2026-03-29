ବରଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟ: ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସଫଳ ଗାଥା

ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Inspirational story of Pramod Bhagat
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସଫଳ ଗାଥା (Etv Bharat)
Published : March 29, 2026 at 5:12 PM IST

Pramod Bhagat Inspirational story, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ- ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଅସାଧାରଣ କରି ଗଢ଼ିତୋଳେ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପାରା-ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ବରଗଡ଼ ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ସହରରୁ ବାହାରି ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଚମକୁଥିବା ପ୍ରମୋଦ, ଆଜି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି।

ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ

ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ (BWF) ବିଶ୍ୱ ପାରା-ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ପ୍ରମୋଦ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ସେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ସହ ସେ ଚୀନର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ଲିନ ଡାନଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଲିନ ଡାନ ୫ଟି ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ଏବେ ୬ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକର ଅଧିକାରୀ। ୨୦୦୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରହିଛି।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସଫଳ ଗାଥା (ETV Bharat)

ସେହିପରି ସ୍ପେନରେ ଆୟୋଜିତ ‘ସ୍ପାନିଶ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ-୨୦୨୬’ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ (ETV Bharat)

ଶୂନ୍ୟରୁ ଶିଖର: ପୋଲିଓରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଏହି ଚକଚକିଆ ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ୧୯୮୮ ମସିହା ଜୁନ ୪ ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାପା କୈଳାଶ ଭଗତ ଓ ମା' କୁସୁମ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଭାବେ ବଢୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ମାତ୍ର ୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୋଲିଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ବାମ ଗୋଡ଼ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା। ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ଗୋଡ଼କୁ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ (ETV Bharat)

ଅଭାବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖେଳ

ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କିଛି ପିଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା ଜାଗିଥିଲା। ହେଲେ ରାକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋର୍ଟ ସଫା କରିବା କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବଦଳରେ ସେଠାକାର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବାକୁ ନିଜର ରାକେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଘର ଛାତ ଉପରେ ନିଜ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ୨୦୦୨ରେ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ୨୦୦୬ରେ ସେ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ଅପରାଜେୟ ଯାତ୍ରା।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ (ETV Bharat)

"ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ"

ନିଜର ଏହି ସଫଳତା ବାବଦରେ ପ୍ରମୋଦ ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହୋଇ କୁହନ୍ତି, "ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଏ ଯାତ୍ରା ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କମ କରୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ରହିଲେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ସଂଘର୍ଷ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ସେ ହିଁ ମତେ ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇଛି।"

ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ (ETV Bharat)

ଏହି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଭାତ ସିଂ କୁହନ୍ତ, "ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବିତ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଆଣିବା କମ କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେ ଆଜି ପାଉଛନ୍ତି।"

ନିଜ ପରିବାର ସହ ପ୍ରମୋଦ (ETV Bharat)

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ଅଲିମ୍ପିକ

୧୮ ମାସର ଏକ କଠିନ ବ୍ୟାନ ପରେ ପ୍ରମୋଦ ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ଫେରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୮ ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ପ୍ରମୋଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟକର। ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର (୨୦୧୯),ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ (୨୦୧୯), ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ (୨୦୨୧) ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ (୨୦୨୨) ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ପୁଣିଥରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନା ଜିତିବା।

ପୋଲିଓକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱ ଜୟ କଲେ ବରଗଡ଼ର ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ (ETV Bharat)

୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ କିଛି ବୈଷୟିକ କାରଣ (Whereabouts Clause) ପାଇଁ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ୧୮ ମାସର ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖାଇଛି। ଏବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା।

‘ସ୍ପାନିଶ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ-୨୦୨୬’ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଜଲୱା (ETV Bharat)

ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳିର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯାତ୍ରା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ।

