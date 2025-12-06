ବାରବାଟୀ T-20: ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି, କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ବସ୍ ସେବା
ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି। କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ବସ୍ ସେବା।
Published : December 6, 2025 at 8:44 PM IST
କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ। ସେପଟେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଡଃ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଯେ କୌଣସି ଅଘଟଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜି। ଏହିକ୍ରମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 350 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ରହିବେ। 7 ଅସ୍ଥାୟୀ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର, 21ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି, 2ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ, ୱାଟର ପମ୍ପର ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି।
"ବାରବାଟୀରେ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବାରବାଟୀ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପମ୍ପସେଟ ମହଜୁଦ ରଖିବ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ଏହା ବ୍ୟତିତ ୨୧ଟି ମୋବାଇଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ଜଗିବ ସି ସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଏସବୁ ବ୍ୟତିତ ଆଉ କଣ ଅଧିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ଆଜି OCA କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ।
ବାରବାଟୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବମ ସ୍କ୍ବାଡ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ । କଟକରେ ୭୪ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୨ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ରହିବେ । ସୁରକ୍ଷା ବେଳେ ଏରିଏଲ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଆଜି ଓ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବେ ଖେଳାଳି । ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲ ଓ ହୋଟେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଯିବା ଆସିବା ବାଟ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ନଜର ରଖିବ ଡ୍ରୋନ୍ । ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ସେଠାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । ପୋଲିସ ସହିତ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ବକ୍ସିବଜାର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ୬ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ରହିବ । ହଜାର ହଜାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଉଭୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସଜାଗ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର୍ ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ।
ପହଞ୍ଚିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୫ ଖେଳାଳି
ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ୫ ଖେଳାଳି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧା ହୋଟେଲ ମେ ଫେୟାର ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ସମେତ ଦ. ଆଫ୍ରିକାର ୫ ଖେଳାଳି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କିଛି ଭାରତୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଖେଳାଳି ଆସିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ OCAର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।
ବାରବାଟୀ T-20; କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ବସ୍ ସେବା
ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ । କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଉତ୍ସହ । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ୍ରୁଟ ପକ୍ଷରୁ ଚଳାଚଳ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ସେବା । ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳାଚଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସଟଲ ବସ୍ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଯାଏଁ ଗଡ଼ିବ । କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସିଏନବିଟି ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଗହଳିର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ବସ୍ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ।
ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସଟଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ପରେ ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରବାହକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସଟଲ ବସ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ । ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସଟଲ ରୁଟ୍ ହେଉଛି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ, ଚହଟା ଘାଟ, ସତୀଚୌରା, ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ, ସିଏନବିଟି, ବାଦାମବାଡି, ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ୍ ଏବଂ ଓଏମପି ଛକ । ଏହି ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବସଗୁଡିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏଁ ଚଳାଚଳ ହେବ । ସଟଲ ସେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭଡ଼ା ୨୦ ଟଙ୍କା ରହିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ପରେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ୍ ପରିଚାଳନା ହେବ ।
ରୁଟ୍- ୧: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବିଏସଏବିଟି, ବରମୁଣ୍ଡା । ଏହା ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ, ନନ୍ଦନକାନନ ଏବଂ ଜୟଦେବ ବିହାର ଦେଇ ଚଳାଚଳ ହେବ ।
ରୁଟ୍- ୨: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ । ଏହା ସିଏନବିଟି, ଲିଙ୍କ ରୋଡ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଉଭୟ ରୁଟ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫ୍ଲାଟ ମୂଲ୍ୟ ୪୦ ଟଙ୍କା ରହିବ । ବସଗୁଡିକ ପ୍ରତି ୨୦ ମିନିଟ ଅନ୍ତରରେ ଚଳାଚଳ ହେବ ।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳିତ ଆମ ବସ୍ ରୁଟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ । ଏହି ରୁଟଗୁଡିକ ସିଏନବିଟି, ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ ।
ରୁଟ୍ ୧୦: ମନୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ- ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିମାନବନ୍ଦର
ରୁଟ୍ ୧୫: ସିଏନବିଟି - ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ
ରୁଟ୍ ୧୬: ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ - ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ
ରୁଟ୍ ୧୭: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ - ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିମାନବନ୍ଦର
ରୁଟ୍ ୧୮: ଜଗତପୁର - ବିଏସଏବିଟି, ବରମୁଣ୍ଡା
ରୁଟ୍ ୧୯: ମହାନଦୀ ବିହାର - ଏମ୍ସ,
ରୁଟ୍ ୮୨: ଏସିବି ମେଡିକାଲ- ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିମାନବନ୍ଦର ରୁଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭଳି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ସେବା ଜାରି ରହିବ ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ
ରୁଟ୍ : ୮୧ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସାଲେପୁର
ରୁଟ୍ ୮୬: ଚହଟା ଘାଟରୁ କଟକ ରେଳଷ୍ଟେସନ
ରୁଟ୍ ୮୮: ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ, ଜୁଡିସିଆଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ସିଏନବିଟି ଏବଂ ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ।
ରିଅଲ ଟାଇମ ସେବା ଅପଡେଟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ବସ୍ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଗୁଡିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କ୍ରୁଟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର