ସଜେଇ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ; ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ୍, ଏଥର କମିବ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି !
ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମୁକାବିଲା । କଟକ-ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଲି ଦେଖିଲେ IIT ଭୁବନେଶ୍ଵରର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ।
କଟକ: ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-ଟ୍ରେଣ୍ଟି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ । ଏଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ (ଓସିଏ) । ତେବେ ଗତ ମ୍ୟାଚ ତୁଳନାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ଶକ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ସିଟ୍ 19 ଇଞ୍ଚ ରଖା ଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏଥର ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 22 ଇଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ କମିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବୈଷୟିକ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ !
ବାରବାଟୀ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ପାଭିଲିୟନର ନିରାପତ୍ତା ନିରିକ୍ଷଣ କରିଛି ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି, ଏହା ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂସ୍ଥା, ଓସିଏ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଓଆରଏଣ୍ଡବି ଵିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ପାଭିଲିୟନର ନିରାପତ୍ତା ଓ ମରାମତି ନିରିକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା ୬ତାରିଖରେ ଏହି କମିଟି ନିରାପତ୍ତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଓସିଏକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଵ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଡ଼ିସେମ୍ବର ୯ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସହ ପାଭିଲିୟନ,ଭିଆଇପି ବକ୍ସ ଆଦିର ନିରାପତ୍ତା ଓ ମରାମତି କାମ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଏହି ଵୈଷୟିକ ଟିମ୍ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଓସିଏର ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି, ଆଇଆଇଟିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓଆରଏଣ୍ଡବି ଵିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ୫,୬ ଓ ୭ ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀର ସ୍ଥିତି ଓ ମରାମତି କାମ ନିରିକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । କମିଟି ଆସନ୍ତା ୬ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଓସିଏ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଵ ବୋଲି ଓସିଏ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଚଳିତ ଥର ୭ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀର ମରାମତି କାନାଡା ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଵିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଛି ଓ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ଅଛି ବୋଲି ଓସିଏ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତିନି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରାଇଵା ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କରିଡର ଵ୍ୟଵସ୍ଥା ହୋଇଥିଵା କମିଟି କହିଛି । କୌଣସି ଅଘଟଣ ଯେପରି ନଘଟେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱରା ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଏହି ଟିମ । ବିଶେଷକରି କେଉଁ ଠାରେ ଫମ୍ପା ଅଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ସବୁର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦର୍ଶକ କିଭଳି ସହଜରେ ଵସି ପାରିବେ ଓ ଦର୍ଶକ-ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଵା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଵା ବୈଷୟିକ କମିଟି କହିଛି । ଏହା ସହ କେଵେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଵାର ଆଵଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କରିଡର ଵ୍ୟଵସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
୨୦୧୯ମସିହାରେ ୭ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଵିପଦସଙ୍କୁଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଓସିଏ । ତେଣୁ କିଛି ମ୍ୟାଚରେ ୭ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଓସିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାନାଡ଼ା ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଜିନିଷ ଆଣି ଗ୍ୟାଲେରୀର ମରାମତି କରାଇଥିଲେ । ଏବେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପୂର୍ଵ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ଅଛି ଓ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ବସି ପାରିବେ ବୋଲି କମିଟି ମତ ଦେଇଛି । ଏବେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ରହିଛି ଓ କୌଣସି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଙ୍ଗାଯିଵା କିମ୍ବା ପୁନଃନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
"ସିଟକୁ ଚଉଡା କରାଗଲା । ଅଢେଇ ହଜାର ପାଖାପାଖି ସିଟ କମିଗଲା । ସେହି ସିଟକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆଡ କରିବୁ । ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଦର୍ଶକ ବସିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି । ବହୁତ ପ୍ରୋସେସରେ କାମ ଚାଲିଛି । ଆମେ 6 ଡିସମ୍ୱର ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦବୁ । ଲୋକମାନେ ନିରାପଦ ଭାବେ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବେ । 44 ହଜାର ସିଟରେ ଦର୍ଶକ ବସିକି ଦେଖିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବଭଳି ଟିକେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ । ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଟିକେଟ କରା ଯାଉଥିଲା ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ କରାଯାଉ । ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉ ବୋଲି ବିଧାୟିକା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
