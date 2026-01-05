ବାଂଲାଦେଶରେ IPL ବ୍ୟାନ୍‌

ETV Bharat / sports

ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଂଲାଦେଶର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ।

Bangladesh's Mustafizur Rahman celebrates with his team during a match | File photo
Bangladesh's Mustafizur Rahman celebrates with his team during a match | File photo
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 5, 2026 at 2:23 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଇପିଏଲ ବ୍ୟାନ୍‌ । ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବ ନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି । କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍‌ ଦେବାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।

ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଟିଭି-2 ଓ୍ବିଙ୍ଗ ଦ୍ବାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ ପାଇଁ କେକେଆର ଦଳରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି । ସହାୟକ ସଚିବ ମହମ୍ମଦ ଫିରୋଜ ଖାଲଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ବାକ୍ଷରତି ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଫଚରେ କୌଣସି କାରଣ ଆମକୁ କୁହାଯାଇନାହିଁ । ଯାହା ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ।

ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି," ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁଥିବା ଆଇପିଏଲ ପାଇଁ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ଦଳରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ କୁହାଯାଇନାହିଁ । ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଓ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । "

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧି ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲରେ ସାମିଲ ନକରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଉପରେ ଚାପ ପଡିଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ କେକେଆର ଦଳରୁ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ବିସିସିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ବାଂଲାଦେଶକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା । ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ 2026 ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଖେଳିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ବିସିବି । ଭାରତରେ ଥିବା ମ୍ୟାଚ ଗୁଡିକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆଇସିସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ।

