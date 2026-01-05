ବାଂଲାଦେଶରେ IPL ବ୍ୟାନ୍
ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଂଲାଦେଶର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ।
Published : January 5, 2026 at 2:23 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଇପିଏଲ ବ୍ୟାନ୍ । ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବ ନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି । କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
The decision of BCCI to exclude Bangladeshi cricketer Mustafizur Rahman from the Kolkata Knight Riders squad for the upcoming IPL, scheduled to begin on 26 March, has deeply hurt, saddened, and angered the people of Bangladesh. Under these circumstances, Bangladesh's I&B Ministry…— ANI (@ANI) January 5, 2026
ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଟିଭି-2 ଓ୍ବିଙ୍ଗ ଦ୍ବାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ ପାଇଁ କେକେଆର ଦଳରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି । ସହାୟକ ସଚିବ ମହମ୍ମଦ ଫିରୋଜ ଖାଲଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ବାକ୍ଷରତି ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଫଚରେ କୌଣସି କାରଣ ଆମକୁ କୁହାଯାଇନାହିଁ । ଯାହା ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ।
ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି," ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁଥିବା ଆଇପିଏଲ ପାଇଁ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ଦଳରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ କୁହାଯାଇନାହିଁ । ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଓ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । "
ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧି ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲରେ ସାମିଲ ନକରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଉପରେ ଚାପ ପଡିଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ କେକେଆର ଦଳରୁ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ବିସିସିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ବାଂଲାଦେଶକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା । ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ 2026 ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ବିସିବି । ଭାରତରେ ଥିବା ମ୍ୟାଚ ଗୁଡିକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆଇସିସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ।
