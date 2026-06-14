ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ପିଟ୍, ୩ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

Nayeem Hasan: ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନଇମ୍ ଜଣେ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ।

Cricketer Nayeem Hasan Assault case
କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ସସପେଣ୍ଡ ହେଲେ ୩ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ପିନର ନଇମ୍ ହାସନଙ୍କ ସହ କଥିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମାଡ଼ପିଟ୍ ମାମଲା ସାରା ଦେଶରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାମଲା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ତିନିଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ୧୨ ଜୁନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚଟଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନଇମ୍ ହାସନ ଢାକା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଢାକା ପ୍ରିମିୟର ଡିଭିଜନ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍‌ରେ ନିଜ ଦଳ ପ୍ରାଇମ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ।

ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର

ଖବର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ନଇମ୍ ଲାଲଖାନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ CNG ଅଟୋ-ରିକ୍ସାକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ନଇମ୍‌ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଗଳା ଚିପି ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଟୋରେ ବସାଇ ଥାନାକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନଇମ୍ ବାଂଲାଦେଶର ଜଣେ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ପରେ ୧୩ ଜୁନ ଭୋର ସମୟରେ ନଇମ୍‌ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାରା ବାଂଲାଦେଶରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚଟଗ୍ରାମ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଶଫିକୁଲ୍ ଇସଲାମ ଭୂୟାଁ, କନଷ୍ଟେବଳ ମହମ୍ମଦ ରାସେଲ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।

ଚଟଗ୍ରାମ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ପୋଲିସ କମିଶନର ଶୌକତ ଅଲୀ ନିଜେ ନଇମ୍ ହାସନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଦୋଷୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନଇମ୍‌ଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ନଇମ୍ ହାସନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମାମଲା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ଅନ୍ତ! ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ

VIDEO: ୩୫୦୦୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ‘ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର’ଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ; ଝିଅ ସାରା କଲେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍!

TAGGED:

NAYEEM HASAN BEATEN BY POLICE
BANGLADESH CRICKET
NAYEEM HASAN NEWS
ନଇମ୍ ହାସନ
BANGLADESH CRICKETER ASSAULTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.