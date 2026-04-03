BCCI କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବାଂଲାଦେଶ: ସୁଧୁରିବ କି ଭାରତ ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କ?
IND vs BAN: ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣିଥରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : April 3, 2026 at 3:32 PM IST
BCB Writes to BCCI, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣିଥରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଆସିବା ପାଇଁ BCB ନିବେଦନ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ BCCI ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁଜ ସଙ୍କେତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
କାହିଁକି ବିଗିଡ଼ିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ?
ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସ୍ଵର ମିଳାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଇସିସି (ICC) ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର କାରଣରୁ ଭାରତରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ BCCI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ KKR ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା।
🚨 BCB WANTS TO IMPROVE RELATIONS. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 3, 2026
- Bangladesh Cricket Board wants to improve their relations with the India. They’ve wrote a letter to the BCCI. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/OQ5mYq4IWj
ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ
ବାଂଲାଦେଶରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଏନପି (BNP) ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂତନ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିନୁଲ ହକ କ୍ରିକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବିବାଦକୁ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।" ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଭାରତର ଡେପୁଟି ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ସାରିଛନ୍ତି।
ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ଲାନ୍?
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ନକରେ, ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୁବାଇ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଗତ କ୍ଷତି ହେବ।
🚨 BANGLADESH CRICKET BOARD MAKES A U-TURN 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) April 3, 2026
- Bangladesh wants to improve cricketing relations with India. The Bangladesh Cricket Board has written a letter to the BCCI regarding this move. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/CNQUsBfKCi
BCCI ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
BCCI ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଆମେ ଚିଠି ପାଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।"
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ବାଂଲାଦେଶକୁ ଟେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ନୂଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି କରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ସମୟ କହିବ।