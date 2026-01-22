T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବୟକଟ୍ କଲା ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତରେ ନ ଖେଳିବା ଜିଦରେ ଅଟଳ
ଆସନ୍ତା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବନି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ । ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଭାରତ ପଠାଇବାକୁ ମନା କରିଛି ।
T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବୟକଟ୍ କଲା ବାଂଲାଦେଶ (Getty Images)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ । ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି।
ଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ବିସିବି) ଅଧିକାରୀ, ଜାତୀୟ ଦଳର କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ପରାମର୍ଶଦାତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।