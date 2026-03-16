BAN vs PAK: ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ବାଂଲାଦେଶ; ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ସହ ହାତେଇଲା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍
BAN vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶ ୧୧ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
Published : March 16, 2026 at 9:42 AM IST
Bangladesh vs Pakistan, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବାଂଲାଦେଶ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶ ୧୧ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ ୨-୧ରେ କବଜା କରିଛି। ରବିବାର ଢାକାର ଶେର-ଇ-ବାଂଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ତସ୍କିନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ତାଞ୍ଜିଦ ହାସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୯୦ ରନର ଏକ ଚେଲେଞ୍ଜିଂସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ଓପନର ତାଞ୍ଜିଦ ହାସନ ତାମିମ ନିଜର ଦମଦାର ଫର୍ମ ଜାରି ରଖି ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଶତକ (୧୦୭ ରନ୍) ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସୈଫ ହାସନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୦୫ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ ମୂଳଦୁଆ ଦେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିଟନ ଦାସ (୪୧) ଓ ତୌହିଦ ହୃଦୟ (୪୮) ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
Tanzid Hasan rises to the occasion with his maiden ODI hundred in the series decider against Pakistan 💯— ICC (@ICC) March 15, 2026
ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ
୨୯୧ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୮୨ ରନରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଘା ପାଳି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସେ ୯୮ଟି ବଲରୁ ୧୦୬ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଧିନାୟକ ଶାହୀନ ଆଫ୍ରିଦି ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ୨୭୯ ରନରେ ଦଳ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
Salman Agha delivers a century to keep Pakistan in the hunt against Bangladesh 💯— ICC (@ICC) March 15, 2026
ତସ୍କିନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ
ବାଂଲାଦେଶ ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ତସ୍କିନ ଅହମ୍ମଦ। ସେ ମାତ୍ର ୪୯ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଆଘାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ସେ ବାଂଲାଦେଶର ବିଜୟ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ରିଷାଦ ହୋସେନ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବୋଲିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ରନ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ।
Bangladesh emerge victorious in a thriller to seal the ODI series 2–1 against Pakistan 👊— ICC (@ICC) March 15, 2026
ହାରି ମଧ୍ୟ ମନ ଜିତିଲେ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି
ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ପାକ୍ ଅଧିନାୟକ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶୀଘ୍ର ୱିକେଟ ହରାଇବା ଆମକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଲେ। ସଲମାନ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେ ଆଜି ପୁଣି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି।" ବାଂଲାଦେଶର ବୋଲର ରିଶାଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର' ବୋଲି କହିବା ସହ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।