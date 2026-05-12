BAN vs PAK: ବାଂଲାଦେଶର ବିଶାଳ ବିଜୟ, ୨୬୮ ରନ୍ ପିଛା କରି ୧୬୩ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍‌ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ

Published : May 12, 2026 at 5:27 PM IST

BAN vs PAK 1st Test, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୦୪ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଢାକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ୨୬୮ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ୧୬୩ ରନ୍‌ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୦୪ ରନ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା।

ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ

ଢାକାର ଶେର-ଏ-ବାଂଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୧୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ମୋମିନୁଲ ହକ୍ ୯୧ ରନ୍‌ର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟକ ନଜମୁଲ ହୁସେନ୍ ଶାନ୍ତୋ ୧୨ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୦୧ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମୁଶଫିକର ରହିମ ୭୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲିଟନ ଦାସ ୩୧ ରନ୍ ଏବଂ ତାସକିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ୧୯ ବଲ୍‌ରେ ୨୮ ରନ୍‌ର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ଅବାସ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଓ ହସନ ଅଲୀ ଓ ନୋମାନ ଅଲୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ

୪୧୩ ରନ୍‌ର ପିଛା କରି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୩୮୬ ରନ୍‌ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଅଜାନ ଅୱୈସ ୧୪ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୦୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇମାମ-ଉଲ-ହକ୍ ୪୫ ରନ୍ ଏବଂ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଫଜଲ୍ ୬୦ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ୫୯ ରନ୍ ଏବଂ ସଲମାନ ଆଗା ୫୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶାନ୍ ମସୁଦ ୯ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସୌଦ ସକିଲ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ମେହେଦି ହସନ ମିରାଜ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିୟାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତାସକିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ତୈଜୁଲ ଇସଲାମଙ୍କୁ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନାହିଦ୍‌ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।

ବାଂଲାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ

ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୨୭ ରନ୍‌ର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳିଥିଲା। ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବାଂଲାଦେଶ ୯ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୨୪୦ ରନ୍ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ମୋମିନୁଲ ହକ୍ ୫୬ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ନଜମୁଲ ଶାନ୍ତୋ ୮୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ମୁଶଫିକର ୨୨ ରନ୍ ଏବଂ ମିରାଜ ୨୪ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ମୋଟ ୨୬୭ ରନ୍‌ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୬୮ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ନୋମାନ ଅଲୀ ଏବଂ ହସନ ଅଲୀ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଶାହିନଙ୍କୁ ୨ଟି ଏବଂ ଅବାସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ

ବାଂଲାଦେଶର ୨୬୮ ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୧୬୩ ରନ୍‌ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଫଜଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ୬୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ୫୦ ରନ୍‌ର ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସଲମାନ ଆଗା ୨୬ ରନ୍ ଏବଂ ରିଜୱାନ ଓ ଅୱୈସ ୧୫ ରନ୍ ଲେଖାଏଁ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା (୧୦ ରନ୍) ଛୁଇଁପାରି ନଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ନାହିଦ୍ ରାଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିୟାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତୈଜୁଲ ଇସଲାମ ଏବଂ ତାସକିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମିରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ୧୬ ମଇରୁ ସିଲେଟ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ।

