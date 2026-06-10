୨୧ ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଇତିହାସ ରଚିଲା ବାଂଲାଦେଶ
BAN vs AUS: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
Published : June 10, 2026 at 9:45 AM IST
BAN vs AUS 1st ODI, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଘରୋଇ ଦଳ ଡକୱର୍ଥ ଲୁଇସ୍ (DLS) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୮୬ ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଶେର୍-ଏ-ବାଂଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୮ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୨୮୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ୨୦୧୧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ୪୨.୨ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୧ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୨୩ଟି ଦିନିକିଆ ମଧ୍ୟରୁ ବାଂଲାଦେଶର ଏହା ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୫ରେ କାର୍ଡିଫ୍ଠାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ହିଁ ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ସୈଫ୍ ହସନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନଜମୁଲ୍ ହୁସେନ୍ ଶାନ୍ତୋ ଏବଂ ତଞ୍ଜିଦ୍ ହସନ୍ ତମିମ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କ୍ରିଜ୍ରେ ଜମି ରହିଥିଲେ। ଉଭୟ ଜୋରଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୯୧ ବଲ୍ରେ ଉଭୟ ୯୬ ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ତମିମ୍ ୪୪ ବଲ୍ରେ ୫୪ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତୋଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୮୬ ବଲ୍ରେ ୬୭ ରନ୍ ବାହାରିଥିଲା।
Bangladesh won by 86 runs (DLS Method) | Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚Australia ODI Series 2026!— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 9, 2026
1st ODI | 9th June 2026 | 11:00 AM (BST)
SBNCS, Dhaka#BCB #Tigers #Bangladesh #Cricket #ODI #Australia pic.twitter.com/aQ3q78vpiE
୬ଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମୋସାଦେକ ହୁସେନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୮୬ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ୮ମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ତସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ୩୩ ବଲ୍ରେ ୪୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହିପରି ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ୨୮୪ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ୩୮ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଲିଆମ୍ ସ୍କଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶାଙ୍କୁ ୨ଟି ଲେଖାଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍ ଏବଂ କୁପର୍ କୋନୋଲି ଦଳର ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଂଲିସ୍ଙ୍କୁ (୧୯ ରନ୍) ନାହିଦ୍ ରାଣା ଆଉଟ୍ କରି ୪୯ ରନ୍ର ଏହି ପାର୍ଟନରସିପକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। କୋନୋଲି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୩୫ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରୀ ୪୭ ରନ୍ର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୧୦୦ ପାର୍ କରାଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍କୋର ୧୪୦ ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦଳ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା।
Pacers inspire Bangladesh to their second ODI win against Australia 👏— ICC (@ICC) June 9, 2026
📝: https://t.co/qkcqPxjRlc pic.twitter.com/KCkr2Qi6ze
୧୫୬ ରନ୍ରେ ଦଳର ୯ମ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ୧୦ମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଆଡମ୍ ଜାମ୍ପା ୩୫ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଖରାପ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ୪୩ତମ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଖେଳ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୮୬ ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ନାହିଦ୍ ରାଣା ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସର୍ବାଧିକ ୫୨ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।