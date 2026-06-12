ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲା ବଂଲାଦେଶ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିଲା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ODI ସିରିଜ୍
BAN vs AUS: ଢାକାର ଶେର-ଇ-ବାଂଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଡକୱର୍ଥ ଲୁଇସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୫ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।
Published : June 12, 2026 at 10:01 AM IST
Bangladesh vs Australia, ଢାକା: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦଳ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୨-୦ ରେ ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ହରାଇଥିଲା। ୨୦୦୫ରେ ମିଳିଥିବା ସେହି ବିଜୟ ପରେ ୨୦୨୬ରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
ଢାକାର ଶେରେ ବାଂଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଡକୱର୍ଥ ଲୁଇସ୍ (DLS) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୫ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪୨ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହା ପରେ ଖେଳକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଇନିଂସକୁ ସେତିକିରେ ଶେଷ କରିଦିଆଗଲା। ବାଂଲାଦେଶକୁ ୪୧ ଓଭରରେ ୧୯୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର ୩୫ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
Bangladesh won by 5 wickets (DLS Method) | Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚Australia ODI Series 2026!— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 11, 2026
2nd ODI | 11th June 2026 | 11:00 AM (BST)
SBNCS, Dhaka#BCB #Tigers #Bangladesh #Cricket #ODI #Australia pic.twitter.com/epsoN58eYE
ବାଂଲାଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁଇ ଓଭରରେ ଦଳର ସ୍କୋର ଶୂନ ରନ୍ରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଶୂନ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କୁପର କୋନୋଲି ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ କେରୀ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। କେରୀ ୧୩ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲିସ୍ ୩ ୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୨୨ ତମ ଓଭରରେ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ (୨୫) ଆଉଟ୍ ହେବା ବେଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍କୋର ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୮୧ ରନ୍ ଥିଲା।
Miraz goes max. One shot. One history-making moment. 🇧🇩🏏#BCB #Bangladesh #Cricket #BANvAUS #Tigers pic.twitter.com/bn5MLqHJJr— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 11, 2026
ପରେ ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍ (ଅପରାଜିତ ୫୫ ରନ୍) ଏବଂ ଜେଭିୟର୍ ବାର୍ଟଲେଟ୍ (୫୨ ରନ୍) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ସହ ୧୦୩ ରନର ଭାଗିଦାରୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ତସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ୩ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ତନଭୀର ଇସଲାମଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
The Tigers' Snap Reel ✅ Frames from a Historic Win! BAN vs AUS 📸 pic.twitter.com/MKd8VKZoFA— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 11, 2026
ବାଂଲାଦେଶର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜେଭିୟର୍ ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ହିଁ ତଞ୍ଜିମ୍ ହସନ ତମିମଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ନଜମୁଲ ହୁସେନ୍ ଶାନ୍ତୋ ୯୩ଟି ବଲ୍ରେ ୮୬ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ସରକାର ୪୭ ବଲ୍ରେ ୪୨ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତୋ ୫୩ ବଲ୍ରେ ୪୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୨୭ ତମ ଓଭରରେ ବାଂଲାଦେଶ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୪ ରନ୍ କରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୌହିଦ ହୃଦୟ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ମେହଦୀ ହସନ ମିରାଜ ଅପରାଜିତ ୫୧ ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ଏହି ଐତିହାସିକ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।