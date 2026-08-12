ETV Bharat / sports

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଇଂ-11 ଘୋଷଣା: ୧୩ ମାସ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍

AUS vs BAN: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ପ୍ଲେଇଂ-11 ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ୧୩ ମାସର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣେ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।

Australia Playing 11 vs Bangladesh
ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଇଂ-11 ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Australia vs Bangladesh: ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ ୧୩) ଠାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡାରୱିନ୍‌ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ନିଜର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ ପେସର ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଶେଷ ଆସେସ୍ ସିରିଜ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି (୨୦ ବର୍ଷ) ପରେ ଡାରୱିନ୍‌ରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦଳ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପୁଣିଥରେ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର ନାଥନ ଲାୟନ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଲାୟନ ଆସେସ୍ ସିରିଜ୍‌ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଦୁଇଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଭରସା ବଜାୟ ରଖିଛି। କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍‌ଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟୁ ୱେବଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୧୨ ମାସର ଏକ ଏମିତି ସମୟ ମିଳିଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କେବଳ ଜିମ୍ ଏବଂ ରନିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ମତେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା।"

ଜୁନ୍ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୨-୧ ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ବାଂଲାଦେଶ ୮ ରନ୍‌ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫ ୱିକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୧ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ଜେକ୍ ୱେଦରାଲ୍ଡ, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ୍, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଆଲେକ୍ସ କେରୀ, ବ୍ୟୁ ୱେବଷ୍ଟର, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ନାଥନ ଲାୟନ, ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍।

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ନଜମୁଲ ହୁସେନ୍ ଶାନ୍ତୋ (ଅଧିନାୟକ), ମେହଦି ହସନ ମିରାଜ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସୌମ୍ୟ ସରକାର, ଶାଦମାନ ଇସଲାମ, ତଞ୍ଜିଦ ହସନ ତମିମ, ମୋମିନୁଲ ହକ, ମୁଶଫିକର ରହିମ, ଲିଟନ ଦାସ, ଅମିତ ହସନ, ଜକର ଅଲି, ତୈଜୁଲ ଇସଲାମ, ତସ୍କିନ ଅହମଦ, ହସନ ମହମୁଦ, ସାୟଦ ଖାଲିଦ ଅହମଦ, ଏବାଦୋତ ହୁସେନ୍ ଚୌଧୁରୀ, ମୁସଫିକ ହସନ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ନୂଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍‌ ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତ

୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍; ଜିଓ କିମ୍ବା ହଟଷ୍ଟାର୍‌ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

AUSTRALIA PLAYING XI VS BANGLADESH
AUSTRALIA PLAYING 11
JOSH HAZLEWOOD
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ
AUSTRALIA VS BANGLADESH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.