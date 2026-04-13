ଖେଳାଳିରୁ ଜାତୀୟ ରେଫ୍ରି: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ୱିସିଲ୍ରେ ଖେଳିବେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟବଲର
Jitendra Patra: ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଫୁଟବଲ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ସେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍
Published : April 13, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 3:08 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରର କ୍ରୀଡ଼ା ଆକାଶରେ ଏକ ନୂଆ ତାରା ଚମକିଛି। ମାତ୍ର ୨୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରେଫ୍ରି ହେବାର କୁଟାସିଂହା ଗ୍ରାମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ୱିସିଲ୍ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କିଏ?
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୁଟାସିଂହା ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବୟସ ମାତ୍ର ୨୮ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଟବଲ୍ ତାଙ୍କର ନିଶା ଓ ପେଶା। ପିଲାଦିନୁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେ ନିଜେ ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ରେଫ୍ରି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର 'ଟର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟ' ସାଜିଥିଲା।
ଏଠାରୁ ସେ ଜଣେ ରେଫ୍ରି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାୟ ୮୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟକୁ ମିଶାଇ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ରେଫ୍ରି ଭାବେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଗ୍ୱାଲିଅର୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ରେଫ୍ରି ଚୟନ ଶିବିରରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ଜଣ ଆଶାୟୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରେଫ୍ରି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ, କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଓ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଫୁଟବଲ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଖେଳାଳିରୁ ରେଫ୍ରି: ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କର ନିଶା ଓ ପେଶା। ସ୍କୁଲ୍ ଦିନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳତା। ସେହି ସମୟର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ହିଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରଖିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ ଜଣେ ରେଫ୍ରି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆପଣେଇବା ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ରେଫ୍ରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି।
ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଟବଲ ସଂଘ, ବଲାଙ୍ଗୀର କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ, ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ଓ ଫୁଟବଲ ସଂଘ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ତାରିଖରେ ମୁଁ ଗ୍ବାଲିଅରଠାରେ ଆୟୋଜିତ 'ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ରେଫ୍ରି ନିଯୁକ୍ତି' ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ମୋଟ ୧୫ ଜଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛୁ।
ଆଗକୁ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ କାମ କରିବି।"
କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରଶଂସା
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାରେ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଫୁଟବଲ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ କୁମାର ନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି,"ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଜାଣିଛି। ସେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଜଣେ ରେଫ୍ରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ରେଫ୍ରି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଏହି ଗୌରବ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସହଯୋଗ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହ ରହିବ।"
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ହରୀ ନାରାୟଣ ପୂଜାରୀ ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରି କହିଛନ୍ତି, "ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ସମସ୍ତ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ରେଫ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଜି ସେ ଜାତୀୟ ରେଫ୍ରି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଚୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।"
ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯୁବକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଖେଳିବା ଏବଂ ରେଫ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖିଆସିଛି। ଆଜି ସେ ଜାତୀୟ ରେଫ୍ରି ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳର ଆହୁରି ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ।"
ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଫୁଟବଲ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ନେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପଦାର୍ପଣକୁ।